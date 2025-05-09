Мировые лидеры отреагировали на избрание нового Папы Римского

Мировые лидеры отреагировали на избрание нового Папы Римского1
- 9.05.2025, 11:14
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Первый американец на престоле Святого Петра.
Мир продолжает реагировать на историческое избрание Роберта Фрэнсиса Прево — уроженца Чикаго и гражданина США и Перу — новым главой Римско-католической церкви. Новый Папа, принявший имя Лев XIV, стал первым понтификом из Северной Америки и вторым из Америк, после своего предшественника Папы Франциска, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
США
Президент Дональд Трамп поздравил Папу Льва XIV в Truth Social:
«Это великая честь — первый американский Папа. Что за волнение и честь для нашей страны!»
Вице-президент Джей Ди Вэнс, католик, добавил:
«Я уверен, миллионы американских католиков и христиан будут молиться за его успех».
Бывший президент США Джо Байден написал:
«Да благословит Бог Папу Льва XIV из Иллинойса».
Европейский союз
Глава Евросовета Антониу Кошта назвал выбор нового Папы «моментом надежды».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала мудрости и силы в служении.
Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила надежду, что новый понтифик станет «маяком надежды».
Франция
Президент Эмманюэль Макрон отметил:
«Пусть это понтификат будет временем мира и надежды».
Германия
Канцлер Фридрих Мерц написал:
«Вы даете надежду и направление верующим по всему миру».
Израиль
Премьер Биньямин Нетаньяху пожелал успехов в «укреплении надежды и примирения между религиями».
Президент Ицхак Герцог выразил надежду на углубление отношений с Ватиканом.
Италия
Премьер Джорджия Мелони назвала речь Папы «мощным призывом к миру и братству».
Польша
Президент Анджей Дуда:
«Тронут до глубины души. Это важнейший момент для Католической церкви».
Украина
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Святой Престол за поддержку и добавил:
«Надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку в восстановлении справедливости и мира».
Великобритания
Премьер-министр Кир Стармер назвал избрание «моментом глубокой радости для католиков».
«Святой Престол играет особую роль в решении глобальных проблем, от климата до справедливости».
Папа Лев XIV еще не выступил с важными заявлениями, но уже объединил мир вокруг себя — как символ перемен и духовной надежды.