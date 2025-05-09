Мировые лидеры отреагировали на избрание нового Папы Римского 1 9.05.2025, 11:14

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Первый американец на престоле Святого Петра.

Мир продолжает реагировать на историческое избрание Роберта Фрэнсиса Прево — уроженца Чикаго и гражданина США и Перу — новым главой Римско-католической церкви. Новый Папа, принявший имя Лев XIV, стал первым понтификом из Северной Америки и вторым из Америк, после своего предшественника Папы Франциска, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

США

Президент Дональд Трамп поздравил Папу Льва XIV в Truth Social:

«Это великая честь — первый американский Папа. Что за волнение и честь для нашей страны!»

Вице-президент Джей Ди Вэнс, католик, добавил:

«Я уверен, миллионы американских католиков и христиан будут молиться за его успех».

Бывший президент США Джо Байден написал:

«Да благословит Бог Папу Льва XIV из Иллинойса».

Европейский союз

Глава Евросовета Антониу Кошта назвал выбор нового Папы «моментом надежды».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожелала мудрости и силы в служении.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила надежду, что новый понтифик станет «маяком надежды».

Франция

Президент Эмманюэль Макрон отметил:

«Пусть это понтификат будет временем мира и надежды».

Германия

Канцлер Фридрих Мерц написал:

«Вы даете надежду и направление верующим по всему миру».

Израиль

Премьер Биньямин Нетаньяху пожелал успехов в «укреплении надежды и примирения между религиями».

Президент Ицхак Герцог выразил надежду на углубление отношений с Ватиканом.

Италия

Премьер Джорджия Мелони назвала речь Папы «мощным призывом к миру и братству».

Польша

Президент Анджей Дуда:

«Тронут до глубины души. Это важнейший момент для Католической церкви».

Украина

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Святой Престол за поддержку и добавил:

«Надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку в восстановлении справедливости и мира».

Великобритания

Премьер-министр Кир Стармер назвал избрание «моментом глубокой радости для католиков».

«Святой Престол играет особую роль в решении глобальных проблем, от климата до справедливости».

Папа Лев XIV еще не выступил с важными заявлениями, но уже объединил мир вокруг себя — как символ перемен и духовной надежды.

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