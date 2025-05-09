Как российские демократы поддержали Лукашенко 1 9.05.2025, 11:36

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Фото: ТАСС

Белорусы могли избавиться от диктатора еще в 90-е.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева. Белорусская журналистка рассказала о панике, которая царит в Москве накануне 9 мая, почему российские демократы в 90-е годы поддержали Лукашенко и как украинская ИПСО напугала Путина.

Разговор состоялся 7 мая. Евгений Киселев напомнил, что в этот день, ровно 25 лет назад, в России прошла первая инаугурация Владимира Путина.

«В некотором смысле это была знаковая дата и для Лукашенко. Потому что тогда, как утверждают злые языки, окончательно разбилась его мечта стать президентом России или «объединенного государства России и Беларуси». Ведь был такой проект и были в Кремле люди, которые с ним носились — объединить Беларусь и Российскую Федерацию, сделав следующим после Ельцина президентом Лукашенко», — рассказал Евгений Киселев.

Наталья Радина объяснила, что в истории Беларуси 7 мая имеет совершенно другое значение:

— Сегодня годовщина исчезновения одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, которого Лукашенко убил как раз 7 мая 1999 года. И Лукашенко к моменту прихода Путина к власти в 2000 году уже был диктатором.

Напомню, что в 1996 году Лукашенко провел незаконный референдум, в результате которого он стал узурпатором, по сути уничтожил принцип разделения властей, разогнал законно избранный Верховный Совет 13-го созыва. И произошло это не при Путине, произошло это при демократе Ельцине.

Именно тогда было жесткое противостояние Лукашенко с парламентом, Верховным Советом. На тот момент в Беларуси был однопалатный парламент. Лукашенко грозил реальный импичмент. Белорусы могли уже тогда распрощаться с диктатором. Практически 30 лет страна была бы свободной. Однако этого не произошло, потому что Лукашенко тогда спасло российское руководство.

В кризисный момент, когда Верховный Совет жестко выступил против проведения лукашенковского «референдума» об узурпации власти и поддержал Конституционный суд, который заявил, что действия Лукашенко антиконституционные, в Минск в ночь с 21 на 22 ноября прилетели премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, председатель Государственной Думы Геннадий Селезнев и глава Совета Федерации Егор Строев. Тогда они провели тайную встречу с председателем Верховного Совета Семеном Шарецким и главой Конституционного суда Беларуси Валерием Тихиней. Неизвестно, о чем были эти разговоры, но их уговорили подписать некое соглашение с Лукашенко.

Назывался этот документ «Об общественно-политической ситуации и конституционной реформе», в результате которого Лукашенко выиграл время. Парламент не объявил ему импичмент, он провел «референдум», разогнал восставший Верховный Совет, создал абсолютно карманное «национальное собрание» (это уже двухпалатный парламент из «надежных» людей, которые назначаются самим диктатором и голосуют исключительно за любые его инициативы). Тогда и началась абсолютно реальная диктатура в Беларуси.

Главный редактор сайта Charter97.org считает, что формально демократические лидеры России уже тогда мечтали о восстановлении СССР и закрывали глаза на диктатуру в нашей стране:

— Напомню, что в 1995 году с Беларусью был подписан Договор о создании Таможенного союза. В 1996 году, 2 апреля, был подписан Договор о создании «сообщества» Беларуси и России. А уже в 1997 году, тоже 2 апреля, Договор о создании «союза» Беларуси и России. Само «союзное государство» было образовано 8 декабря 1999 года.

Шли процессы воссоздания Советского Союза, восстановления империи. И начинать россияне решили с Беларуси. Постоянно велись разговоры о «славянском братстве», о необходимости, чтобы к этому «союзу» присоединилась Украина.

Поэтому в России закрывали глаза на ситуацию с правами человека в Беларуси, на узурпацию власти диктатором, на убийства оппонентов Лукашенко.

Мы вспоминали сегодня Юрия Захаренко. А тогда, в 1999 году, накануне подписания Договора о создании «союзного государства», был убит лидер оппозиции Геннадий Карпенко. Позже, в сентябре, был похищен и убит бывший вице-премьер и вице-председатель Верховного Совета Виктор Гончар.

В стране происходили страшные вещи, а демократическая Россия продолжала строить с этим государством некий «союз». Причем я бы здесь не хотела упрекать лично вас, Евгений, потому что независимые медиа в России тогда работали достаточно хорошо. Могу сказать, что они довольно объективно освещали ситуацию в Беларуси.

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