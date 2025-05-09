«Шпионы» как товар Ирина Халип

9.05.2025, 11:40

Ирина Халип

Фото: «Наша Ніва»

Заложники в подарочной обертке.

На этой неделе пропагандисты решили показать по телевизору «польских шпионов». Я давно заметила, что в Беларусь вернулся не только уровень репрессий тридцать седьмого года, но и риторика: враги народа, вредители, польские шпионы, японские шпионы, диверсии, саботаж и прочее. Для полной и всеобъемлющей победы ГУЛАГа режиму без шпионов, конечно, не обойтись.

Но в условиях нашего века иностранных граждан, как правило, обвиняют в шпионаже не столько для того, чтобы выполнить план по врагам народа и расстрелять, сколько для обмена на кого-нибудь или на что-нибудь. Или просто сделать будто бы щедрый подарок в виде освобожденного гражданина – Трампу ли, Дуде, императору Нарухито – в надежде на ответный подарок, желательно подороже. Затем и показывают: напоминают о заложниках. «У нас товар, у вас купец».

Все эти «японские шпионы» – в списке политзаключенных. По данным «Вясны», по статьям «агентурная деятельность» и «шпионаж» сейчас отбывают наказание 17 человек. (Разумеется, это только те, о ком известно правозащитникам.) Среди них – граждане Украины, Польши, России, Латвии, Литвы, Японии. Сроки – от четырех до 20 лет лишения свободы. Но в информации об одном из политзеков-«шпионов» допущена ошибка. Это удалось выяснить благодаря моим коллегам из Литвы. Имя политзаключенного – Сергей Ботвич.

В списке «Вясны» он почему-то числится гражданином России. А в России о таком гражданине и слыхом не слыхивали (это, в свою очередь, выяснили российские правозащитники), поскольку он никогда российского гражданства не имел. Сергей Ботвич – гражданин Литвы, уроженец Гродно. Статья – «агентурная деятельность», срок – 13 лет усиленного режима.

Литовского бизнесмена Ботвича задержали 21 июня 2021 года, когда он приехал в Беларусь навестить сестру и могилы родителей. Потом полтора года его держали в одиночной камере СИЗО КГБ. Иногда допросы длились по десять часов в сутки. Во время таких допросов Ботвичу не давали ни еды, ни питья - при том, что у него диабет, а у диабетиков очень строгие диетические ограничения: они не могут долгое время находиться без еды из-за высокого риска гипогликемической комы. От Ботвича требовали признания в том, что он является сотрудником ДГБ Литвы. Причем даже не завербованным агентом, а штатным сотрудником разведки. Жене Сергея Ольге в Литву названивали кагэбэшники – говорили, что спасти мужа может только она, если привезет в Минск его служебный телефон, которым Ботвич пользовался в Литве.

Ольга Ботвич категорически отказалась ехать в Беларусь. После года бесплодных допросов – Сергей отказался себя оговаривать, – в июне 2022 года Ольге написали с его аккаунта в Телеграм. Будто бы это муж пишет – «спаси меня, привези телефон». Жена, которая все это время следила за новостями из Беларуси и видела, как пытают людей, фабрикуют дела, лепят приговоры, не поверила провокаторам. В итоге кагэбэшники попытались и это обернуть в свою пользу: Ботвич настолько законспирированный сотрудник литовской разведки, что даже жена об этом не знает и не догадывается. А арестанту следователь с деланной грустью сказал: мы бы и хотели, да никак не можем вас отпустить, вы же все расскажете в Европе. А дальше - суд в закрытом режиме и приговор в 13 лет. А что там Ботвич будет рассказывать спустя 13 лет - белорусских гэбистов не волнует. Они понимают, что к тому времени будут потягивать коктейли на пляже возле собственной виллы, если повезет, или сидеть в бараке и ходить на «промку», если не повезет. Но зачем об этом думать сейчас, когда жизнь кажется такой сытой, а ощущение безнаказанности придает сил и аппетита.

В одном из писем, которые чудом попали в Литву к друзьям Сергея Ботвича, он писал: «В такой ситуации может оказаться любой житель Евросоюза. Этот спрут с названием из коммунистического прошлого цинично и нагло присутствует на европейской территории, вторгается в частную жизнь, запугивает и вербует европейских граждан, прослушивает их телефонные разговоры».

Теперь понятно, что имели в виду гэбисты, когда говорили Ботвичу, будто не могут его отпустить даже при полном отсутствии доказательств, иначе он в Европе все расскажет. Не того они опасались, что расскажет о пытках: о том, как пытают политзаключенных, как выбивают признание вины, как создают невыносимые условия, при которых не все выживают, мир и так знает, причем в подробностях. Каждый выживший, вышедший на волю и сумевший бежать из страны рассказывает об этом, дополняя чудовищную картину собственными деталями. А опасаются спецслужбы именно того, что можно прочитать между строк того письма. Их методы в Беларуси известны всем и даже выставляются напоказ, смакуются: достаточно вспомнить демонстрацию по БТ избитых и раненых политзеков. А вот масштабы деятельности КГБ в Европе все еще остаются тайной. Надеюсь, ненадолго.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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