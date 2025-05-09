закрыть
9 мая 2025, пятница, 11:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Шпионы» как товар

  • Ирина Халип
  • 9.05.2025, 11:40
«Шпионы» как товар
Ирина Халип
Фото: «Наша Ніва»

Заложники в подарочной обертке.

На этой неделе пропагандисты решили показать по телевизору «польских шпионов». Я давно заметила, что в Беларусь вернулся не только уровень репрессий тридцать седьмого года, но и риторика: враги народа, вредители, польские шпионы, японские шпионы, диверсии, саботаж и прочее. Для полной и всеобъемлющей победы ГУЛАГа режиму без шпионов, конечно, не обойтись.

Но в условиях нашего века иностранных граждан, как правило, обвиняют в шпионаже не столько для того, чтобы выполнить план по врагам народа и расстрелять, сколько для обмена на кого-нибудь или на что-нибудь. Или просто сделать будто бы щедрый подарок в виде освобожденного гражданина – Трампу ли, Дуде, императору Нарухито – в надежде на ответный подарок, желательно подороже. Затем и показывают: напоминают о заложниках. «У нас товар, у вас купец».

Все эти «японские шпионы» – в списке политзаключенных. По данным «Вясны», по статьям «агентурная деятельность» и «шпионаж» сейчас отбывают наказание 17 человек. (Разумеется, это только те, о ком известно правозащитникам.) Среди них – граждане Украины, Польши, России, Латвии, Литвы, Японии. Сроки – от четырех до 20 лет лишения свободы. Но в информации об одном из политзеков-«шпионов» допущена ошибка. Это удалось выяснить благодаря моим коллегам из Литвы. Имя политзаключенного – Сергей Ботвич.

В списке «Вясны» он почему-то числится гражданином России. А в России о таком гражданине и слыхом не слыхивали (это, в свою очередь, выяснили российские правозащитники), поскольку он никогда российского гражданства не имел. Сергей Ботвич – гражданин Литвы, уроженец Гродно. Статья – «агентурная деятельность», срок – 13 лет усиленного режима.

Литовского бизнесмена Ботвича задержали 21 июня 2021 года, когда он приехал в Беларусь навестить сестру и могилы родителей. Потом полтора года его держали в одиночной камере СИЗО КГБ. Иногда допросы длились по десять часов в сутки. Во время таких допросов Ботвичу не давали ни еды, ни питья - при том, что у него диабет, а у диабетиков очень строгие диетические ограничения: они не могут долгое время находиться без еды из-за высокого риска гипогликемической комы. От Ботвича требовали признания в том, что он является сотрудником ДГБ Литвы. Причем даже не завербованным агентом, а штатным сотрудником разведки. Жене Сергея Ольге в Литву названивали кагэбэшники – говорили, что спасти мужа может только она, если привезет в Минск его служебный телефон, которым Ботвич пользовался в Литве.

Ольга Ботвич категорически отказалась ехать в Беларусь. После года бесплодных допросов – Сергей отказался себя оговаривать, – в июне 2022 года Ольге написали с его аккаунта в Телеграм. Будто бы это муж пишет – «спаси меня, привези телефон». Жена, которая все это время следила за новостями из Беларуси и видела, как пытают людей, фабрикуют дела, лепят приговоры, не поверила провокаторам. В итоге кагэбэшники попытались и это обернуть в свою пользу: Ботвич настолько законспирированный сотрудник литовской разведки, что даже жена об этом не знает и не догадывается. А арестанту следователь с деланной грустью сказал: мы бы и хотели, да никак не можем вас отпустить, вы же все расскажете в Европе. А дальше - суд в закрытом режиме и приговор в 13 лет. А что там Ботвич будет рассказывать спустя 13 лет - белорусских гэбистов не волнует. Они понимают, что к тому времени будут потягивать коктейли на пляже возле собственной виллы, если повезет, или сидеть в бараке и ходить на «промку», если не повезет. Но зачем об этом думать сейчас, когда жизнь кажется такой сытой, а ощущение безнаказанности придает сил и аппетита.

В одном из писем, которые чудом попали в Литву к друзьям Сергея Ботвича, он писал: «В такой ситуации может оказаться любой житель Евросоюза. Этот спрут с названием из коммунистического прошлого цинично и нагло присутствует на европейской территории, вторгается в частную жизнь, запугивает и вербует европейских граждан, прослушивает их телефонные разговоры».

Теперь понятно, что имели в виду гэбисты, когда говорили Ботвичу, будто не могут его отпустить даже при полном отсутствии доказательств, иначе он в Европе все расскажет. Не того они опасались, что расскажет о пытках: о том, как пытают политзаключенных, как выбивают признание вины, как создают невыносимые условия, при которых не все выживают, мир и так знает, причем в подробностях. Каждый выживший, вышедший на волю и сумевший бежать из страны рассказывает об этом, дополняя чудовищную картину собственными деталями. А опасаются спецслужбы именно того, что можно прочитать между строк того письма. Их методы в Беларуси известны всем и даже выставляются напоказ, смакуются: достаточно вспомнить демонстрацию по БТ избитых и раненых политзеков. А вот масштабы деятельности КГБ в Европе все еще остаются тайной.  Надеюсь, ненадолго.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза