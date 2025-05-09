Трамп пригрозил России новыми санкциями 4 9.05.2025, 11:57

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США выступил с заявлением после разговора с Зеленским.

Россия и Украина должны заключить перемирие без дополнительных условий как минимум на 30 дней, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры между сторонами продолжаются.

«Если прекращение огня не будет соблюдаться, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал глава Белого дома в Truth Social. Он добавил, что на войне в Украине ежедневно погибают «тысячи молодых солдат».

Трамп также подчеркнул, что он совместно с европейскими партнерами продолжит стремиться к достижению перемирия между Москвой и Киевом, которое должно «в конечном итоге привести к мирному соглашению».

Вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «хорошем разговоре» с Трампом, который касался, среди прочего, мирного урегулирования. Украина готова к 30-дневному перемирию «хоть с сегодняшнего дня», отметил он. «Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате», — написал Зеленский в телеграм-канале.

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