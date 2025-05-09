Найдено доказательство возможности существования жизни на Венере 4 9.05.2025, 12:01

3,722

Ученые обнаружили «носителя жизни».

В атмосфере Венеры, где бушуют облака из концентрированной серной кислоты, может существовать молекула, напоминающая ДНК и потенциально способная играть роль «носителя жизни» — к такому выводу пришли ученые из Польши, Великобритании и США. Пептидная нуклеиновая кислота (PNA), структурный родственник ДНК, остается стабильной в растворе 98% серной кислоты на протяжении двух недель при комнатной температуре. Работа опубликована в журнале Science Advances.

В отличие от земной жизни, зависящей от воды, предполагаемая венерианская форма могла бы использовать агрессивную кислоту как растворитель.

«Принято считать, что концентрированная серная кислота убивает всю органику. Но мы доказали, что это не совсем так», — отметил ведущий автор исследования доктор Януш Юранд Пентковски из Вроцлавского политехнического университета.

Идея, что жизнь может существовать в столь экстремальных условиях, ранее уже обсуждалась учеными после обнаружения фосфина и аммиака в атмосфере Венеры — веществ, которые на Земле связывают с биологической активностью. Новая работа углубляет эти предположения, предлагая молекулярную основу, на которой может быть построена иная форма жизни.

«Если PNA, молекула, похожая на ДНК, может выживать в этих условиях, это по-настоящему удивительно», — добавил соавтор исследования доктор Уильям Бейнс из Кардиффского университета. — «Это может быть ключом к пониманию того, как может выглядеть жизнь в других уголках Вселенной».

Однако исследователи подчеркивают: при температуре выше 50 °C PNA уже нестабилен. А температура в облаках Венеры колеблется от 0 °C до 100 °C. Следующая цель ученых — создать полимер, устойчивый к кислоте во всем этом диапазоне и способный выполнять роль «ДНК для внеземной жизни».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com