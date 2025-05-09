Во Львов прибыли делегации 35 государств

Во Львов прибыли делегации 35 государств3
- 9.05.2025, 12:15
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Делегацию возглавляет верховный представитель ЕС Кая Каллас.
Европейские министры и дипломаты в составе делегаций 35 государств и Совета Европы прибыли сегодня во Львов на День Европы.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Telegram. В частности, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Андрей Сибига поздравили главу европейской дипломатии Каю Каллас и европейских коллег.
Визит начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью, защищая Украину от российской агрессии.
«Во время встречи мы обсудили дальнейшие совместные усилия для укрепления Украины, усиления давления на Россию и продвижения вступления Украины в ЕС», — сообщил Сибига.