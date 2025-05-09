«Правда о войне в Беларуси была запрещена» 5 9.05.2025, 12:32

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Вячеслав Сивчик

Что для белорусов значит дата 9 мая?

Уместно ли праздновать окончание Второй мировой войны именно в этот день? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским оппозиционным политиком, главой движения солидарности «Разам» Вячеславом Сивчиком:

— Дата 9 мая для белорусов ничего не значит. Вторая мировая война закончилась в Европе 8 мая. И вся Европа отмечает этот день. Победа над нацистской Германией — это великая победа. Белорусам никогда нельзя забывать, что они — нация победителей. Нация, которая вместе с другими народами победила нацизм. Но есть большая разница в том, что белорусам эта победа не принесла свободы.

В Беларуси существует устоявшаяся традиция отмечать этот день 8 мая — по инициативе Белорусского объединения военнослужащих (Беларускага згуртавання вайскоўцаў), которое возглавлял Николай Статкевич. Еще в 90-е годы возникла традиция проводить акции на военных кладбищах в память о жертвах и героях Второй мировой войны.

Эта война затронула каждую белорусскую семью, и Беларусь — это та европейская страна, которая понесла наибольшие потери во Второй мировой войне. Поэтому дату 8 мая белорусы не должны забывать — вместо того, чтобы пользоваться сталинским 9 мая.

— Лукашистские и путинские идеологи придают событиям Второй мировой войны краеугольное, почти религиозное значение. Что на самом деле означают итоги этой войны для белорусов? Уместно ли белорусам называть эту войну «отечественной»?

— Это не «отечественная» война для белорусской нации.

Ужасающими были последствия Первой империалистической войны 1914–1918 годов, когда Беларусь потеряла каждого четвертого жителя. Тогда боевые действия велись на ее территории, и именно здесь проходил фронт между Германией и Россией — будущая граница между межвоенной Польшей и Советским Союзом согласно Рижскому мирному договору 1921 года.

Вторая мировая война была еще более ужасной для Беларуси, ведь именно на нашей территории снова столкнулись два тоталитарных режима, начавших войну в 1939 году. Это — нацистская Германия и сталинский Советский Союз. Вторая мировая война также унесла огромное число жизней белорусов — более четверти населения было уничтожено. Подавляющее большинство мужского населения было уничтожено в ходе этой страшной войны. Естественно, забыть это просто невозможно.

И нельзя забывать также, что пока сражались наши предки, за их спинами отсиживались российские гэбисты, которые любят рассказывать о войне, но сами были в тылу. Беларусь перенесла намного больше ужасных событий, было убито гораздо больше людей, чем во многих других странах.

Я никогда не забуду, как мы приезжали на акцию памяти в деревню Миколаево в Шумилинском районе Витебской области, где была расстреляна колонна узников из Глубокской тюрьмы в июне 1941 года. Вторжение нацистской Германии в Беларусь привело к тому, что НКВД расстреляло 12 колонн заключенных тюрем и лагерей, которые гнали на восток. Один пожилой человек, очевидец тех событий, рассказывал, как страшно расстреливали людей прямо в центре деревни — 2000 человек. И, между прочим, он добавил: «А потом, когда «наши » отступали, всю деревню сожгли».

Именно в этих словах — «наши сожгли деревню» — заключается трагедия белорусской нации. Потому что правду о войне было запрещено говорить при коммунистах. И сейчас тоже невозможно говорить о том, что делали не только НКВДшники, но и советские партизаны, которые также уничтожали белорусов. Коммунисты при Сталине использовали победу свободных народов над нацизмом, чтобы оправдать свою власть. Практически никакой другой эпизод истории Советского Союза нельзя было использовать, чтобы доказать, будто коммунистическая власть была нужна.

И это искаженное наследие истории сейчас поддерживается Лукашенко и Путиным. Неслучайно при Лукашенко появляются памятники Сталину, появляется бутафорская «Линия Сталина» возле Минска, где в 1941 году вообще не было боев. Этим чудовищам — Путину и Лукашенко — не нужна память о войне. Им нужно обоснование своей преступной власти, будто бы она легитимна. Потому они постоянно говорят о ужасной Второй мировой войне, оскорбительно называя ее «великой отечественной».

— Какой день и какое событие для белорусов в действительности может праздноваться как День Победы?

— Это победа над лукашистским режимом — это День Свободы! И этот день еще наступит. И это будет счастье для всей белорусской нации.

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