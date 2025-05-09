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Синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 мая

  • 9.05.2025, 12:54
  • 2,032
Синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 мая
Фото: charter97.org

Ночью температура опустится до -3°С.

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на 10 мая из-за заморозков, передает БЕЛТА. Ночью температура опустится до -3°С.

— 10 мая погоду в Беларуси будут определять холодная воздушная масса и фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные осадки, в основном дождь. Днем в отдельных районах грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный умеренный, при грозах порывистый, — передают синоптики.

Максимальная температура воздуха днем составит +8…+14°С.

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