Синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 мая
- 9.05.2025, 12:54
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Ночью температура опустится до -3°С.
Белгидромет объявил штормовое предупреждение на 10 мая из-за заморозков, передает БЕЛТА. Ночью температура опустится до -3°С.
— 10 мая погоду в Беларуси будут определять холодная воздушная масса и фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные осадки, в основном дождь. Днем в отдельных районах грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный умеренный, при грозах порывистый, — передают синоптики.
Максимальная температура воздуха днем составит +8…+14°С.