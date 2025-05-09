Синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 мая 9.05.2025, 12:54

2,032

Фото: charter97.org

Ночью температура опустится до -3°С.

Белгидромет объявил штормовое предупреждение на 10 мая из-за заморозков, передает БЕЛТА. Ночью температура опустится до -3°С.

— 10 мая погоду в Беларуси будут определять холодная воздушная масса и фронтальный раздел. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные осадки, в основном дождь. Днем в отдельных районах грозы. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северный умеренный, при грозах порывистый, — передают синоптики.

Максимальная температура воздуха днем составит +8…+14°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com