Украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области

Украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области3
- 9.05.2025, 13:07
- 2,098
Массовые мероприятия в городе отменены.
В здание администрации Белгородской области РФ утром 9 мая ударил дрон, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.
На месте работают экстренные службы.
До этого Гладков сообщил, что в этом году в регионе не будут проводиться парад и «Бессмертный полк» на 9 мая. Массовые мероприятия в Белгороде отменили.