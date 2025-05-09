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Украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области

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  • 9.05.2025, 13:07
  • 2,098
Украинский дрон атаковал здание правительства Белгородской области

Массовые мероприятия в городе отменены.

В здание администрации Белгородской области РФ утром 9 мая ударил дрон, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы.

До этого Гладков сообщил, что в этом году в регионе не будут проводиться парад и «Бессмертный полк» на 9 мая. Массовые мероприятия в Белгороде отменили.

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