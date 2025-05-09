Вот и досмеялись1
- Владимир Фесенко
- 9.05.2025, 13:20
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Реальное влияние этих двух событий мы увидим со временем.
Два подарка Трампу в один день. Конечно это о ратификации Верховной Радой Украины «Соглашения об ископаемых» и избрании новым Римским Папой американского кардинала (а он еще и зарегистрирован как республиканец). America first! А все смеялись над картинкой, где Трамп изображен в образе Папы Римского, и над словами Трампа, что он «хозяин мира». Вот и досмеялись.
Конечно, это с моей стороны — сарказм и троллинг. Но в каждой шутке есть немного такого, над чем стоит и задуматься. Представляю, сколько сейчас появится конспирологии относительно Трампа и выбора «американского Папы». На Московии это, кстати, уже началось.
Но у меня другое ощущение, пока чисто интуитивное. Символические подарки Трампу на самом деле не принесут для него ничего значимого.
Папа Лев ХIV будет работать не на Трампа, а в интересах сохранения единства католического мира и удержания его позиций. Здесь другой сюжет будет интересен. Оба потенциальных политических наследника Трампа (Джей Ди Вэнс и Марко Рубио) являются католиками. И связи с новым папой Римским, его потенциальная поддержка будут для них далеко не лишними. Но до 2028 года еще много времени, и многое может измениться, особенно, в США.
«Соглашение об ископаемых», на данный момент, имеет скорее политическое значение, и пока больше для нас, чем для Трампа. Трамп получает, скорее, символический приз, который принесет какие-то реальные прибыли тогда, когда Трамп уже не будет президентом США, а может и отойдет в мир иной.
В конце концов реальное влияние этих двух событий мы увидим со временем.
Владимир Фесенко, «Фейсбук»