Вот и досмеялись 1 Владимир Фесенко

9.05.2025, 13:20

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Владимир Фесенко

Реальное влияние этих двух событий мы увидим со временем.

Два подарка Трампу в один день. Конечно это о ратификации Верховной Радой Украины «Соглашения об ископаемых» и избрании новым Римским Папой американского кардинала (а он еще и зарегистрирован как республиканец). America first! А все смеялись над картинкой, где Трамп изображен в образе Папы Римского, и над словами Трампа, что он «хозяин мира». Вот и досмеялись.

Конечно, это с моей стороны — сарказм и троллинг. Но в каждой шутке есть немного такого, над чем стоит и задуматься. Представляю, сколько сейчас появится конспирологии относительно Трампа и выбора «американского Папы». На Московии это, кстати, уже началось.

Но у меня другое ощущение, пока чисто интуитивное. Символические подарки Трампу на самом деле не принесут для него ничего значимого.

Папа Лев ХIV будет работать не на Трампа, а в интересах сохранения единства католического мира и удержания его позиций. Здесь другой сюжет будет интересен. Оба потенциальных политических наследника Трампа (Джей Ди Вэнс и Марко Рубио) являются католиками. И связи с новым папой Римским, его потенциальная поддержка будут для них далеко не лишними. Но до 2028 года еще много времени, и многое может измениться, особенно, в США.

«Соглашение об ископаемых», на данный момент, имеет скорее политическое значение, и пока больше для нас, чем для Трампа. Трамп получает, скорее, символический приз, который принесет какие-то реальные прибыли тогда, когда Трамп уже не будет президентом США, а может и отойдет в мир иной.

В конце концов реальное влияние этих двух событий мы увидим со временем.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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