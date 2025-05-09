Белорусские фермеры жгут костры, чтобы спасти урожай

Белорусские фермеры жгут костры, чтобы спасти урожай1
- 9.05.2025, 13:28
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Видеофакт.
В Барановичском районе фермеры жгут костры, чтобы уберечь урожай голубики. Видео, на котором снять этот процесс, в TikTok опубликовала пользовательница ruslana1010, у которой хозяйство в тысячу кустов — внимание на ролик обратило гомельское издание «Сильные новости».
По словам авторки, видео сделано в ночь с 5 на 6 мая.
— Голубичка у нас зацвела, поэтому надо что-то делать, — говорит она.
Как пишут «Сильные новости», метод спасения такой: на участке разжигаются костры, затем в них кидают мокрую солому, чтобы пошел дым. Когда он расползается по грядкам, то может добавить к температуре плюс два градуса. Порой этого достаточно, чтобы спасти ягоду.
Больше всего уязвимы цветущие кусты, уже при -2 градусах приоткрытый бутончик может погибнуть. У авторки видео половина кустов уже зацвела, поэтому приходится таким образом отогревать по ночам растения.