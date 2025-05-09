Reuters: Китайский истребитель Пакистана сбил два индийских самолета 9.05.2025, 13:37

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В Вашингтоне и Пекине с интересом следят за ситуацией.

Пакистанский истребитель J-10 китайского производства сбил по меньшей мере два индийских военных самолета, сообщили Reuters два американских чиновника (перевод — сайт Charter97.org). Это событие стало важной вехой для китайской военной авиации, впервые столкнувшейся с западной техникой в реальном бою.

Один из источников сообщил, что есть «высокая степень уверенности» в применении J-10 для запуска ракет «воздух-воздух» по индийским истребителям. По информации второго чиновника, как минимум один из сбитых самолетов — французский Rafale. При этом американские F-16, также состоящие на вооружении Пакистана, не использовались.

Официальный Дели не подтвердил потери. Индия заявила, что ее удары были направлены на террористическую инфраструктуру в Пакистане. Тем временем министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что было сбито до пяти индийских самолетов, включая три Rafale.

В Вашингтоне и Пекине с интересом следят за ситуацией: столкновение J-10 с западной техникой рассматривается как возможный пролог к будущим конфликтам — от Тайваня до Индо-Тихоокеанского региона.

«Пока рано делать выводы — слишком мало информации», — отметил западный источник в оборонной отрасли. Однако военные аналитики уже начали изучать, как себя проявили ракеты PL-15 против европейских Meteor.

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