Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России

Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России1
- 9.05.2025, 13:43
Под ударом — теневой флот РФ.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении крупнейшего пакета санкций против страны-агрессора России.
На своей странице в X он написал, что нельзя недооценивать угрозу, которую РФ представляет для национальной безопасности Британии.
«Чтобы усилить давление на (российского диктатора Владимира — ред.) Путина, я объявляю самый большой пакет санкций. Я всегда буду делать все возможное, чтобы защитить людей, которые работают. Безопасность дома. Сила за рубежом», — отметил Стармер.
Ранее правительство Великобритании сообщило, что внесет в санкционные списки до 100 танкеров, которые составляют ядро российского теневого флота.
С начала 2024 года эти танкеры перевезли нефти на 24 млрд долларов. Правительство Британии также напомнило, что танкеры повреждают подводные кабели в Европе.
The threat Russia poses to our national security cannot be underestimated.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 9, 2025
To ramp up the pressure on Putin, I’m announcing the largest package of sanctions yet.
I will always do what it takes to safeguard working people.
Security at home. Strength abroad.