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Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России

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  • 9.05.2025, 13:43
Премьер Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России
Кир Стармер

Под ударом — теневой флот РФ.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении крупнейшего пакета санкций против страны-агрессора России.

На своей странице в X он написал, что нельзя недооценивать угрозу, которую РФ представляет для национальной безопасности Британии.

«Чтобы усилить давление на (российского диктатора Владимира — ред.) Путина, я объявляю самый большой пакет санкций. Я всегда буду делать все возможное, чтобы защитить людей, которые работают. Безопасность дома. Сила за рубежом», — отметил Стармер.

Ранее правительство Великобритании сообщило, что внесет в санкционные списки до 100 танкеров, которые составляют ядро российского теневого флота.

С начала 2024 года эти танкеры перевезли нефти на 24 млрд долларов. Правительство Британии также напомнило, что танкеры повреждают подводные кабели в Европе.

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