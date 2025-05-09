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Папа Римский Лев XIV впервые возглавил мессу в Сикстинской капелле

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  • 9.05.2025, 14:01
  • 1,626
Папа Римский Лев XIV впервые возглавил мессу в Сикстинской капелле
Лев XIV

Понтифик начал проповедь по-английски.

Новый Папа Римский Лев XIV на следующий день после избрания, в пятницу, 9 мая, возглавил свою первую мессу в Сикстинской капелле по случаю завершения конклава, пишет New Voice.

Облаченный в белые одежды, Папа начал служение с молитвы. После чего он обратился к кардиналам.

«Бог призвал меня вашим избранием стать преемником князя апостолов и доверил мне это сокровище», — сказал он.

«Я знаю, что могу рассчитывать на каждого из вас, что вы пойдете со мной вместе», — сказал понтифик.

После мессы Лев XIV пообедает с избравшими его кардиналами, после чего они смогут покинуть Ватикан и разъехаться по своим домам по всему миру.

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