The Telegraph: Хвастовство российского топ-шпиона вышло наружу 1 9.05.2025, 14:19

3,284

Ян Марсалек

Ян Марсалек говорил, что может поставить своим клиентам «даже ядерное оружие».

Фигурант одного из крупнейших шпионских дел в истории Великобритании, австриец Ян Марсалек, похвастался в переписке, что способен поставить «даже ядерное оружие», если у клиента найдутся деньги, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org). Эта информация прозвучала в суде на слушаниях по делу Орлина Русева и его болгарской группы агентов, арестованных в 2023 году.

Бывший топ-менеджер Wirecard, скрывающийся в Москве после финансового краха компании, был организатором шпионской сети в Великобритании. В сообщениях, изъятых у Русева, Марсалек раскрывал планы по торговле оружием, наемниками и «кровавыми алмазами» из Африки, а также занимался отмыванием миллионов долларов через Москву.

«В Ливии проблема была не в оружии, а в том, что местные не умели стрелять и разбегались при первом выстреле», — делился он, обсуждая поставку наемников для боев с «Боко Харам».

В другом сообщении Марсалек писал: «Идеально — чтобы угандийцы прилетели с наличкой на частном самолете. Пять, десять, пятнадцать миллионов — все поместится в чемодан».

Оба агента договорились, что комиссию за операцию они разделят с ФСБ России.

Из более чем 80 тысяч сообщений следует: их деятельность охватывала весь мир — от Камеруна до Ливии и Дубая, от алмазных сделок до шантажа диссидентов. Судебные слушания по делу продолжаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com