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The Telegraph: Хвастовство российского топ-шпиона вышло наружу

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  • 9.05.2025, 14:19
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The Telegraph: Хвастовство российского топ-шпиона вышло наружу
Ян Марсалек

Ян Марсалек говорил, что может поставить своим клиентам «даже ядерное оружие».

  Фигурант одного из крупнейших шпионских дел в истории Великобритании, австриец Ян Марсалек, похвастался в переписке, что способен поставить «даже ядерное оружие», если у клиента найдутся деньги, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org). Эта информация прозвучала в суде на слушаниях по делу Орлина Русева и его болгарской группы агентов, арестованных в 2023 году.

Бывший топ-менеджер Wirecard, скрывающийся в Москве после финансового краха компании, был организатором шпионской сети в Великобритании. В сообщениях, изъятых у Русева, Марсалек раскрывал планы по торговле оружием, наемниками и «кровавыми алмазами» из Африки, а также занимался отмыванием миллионов долларов через Москву.

«В Ливии проблема была не в оружии, а в том, что местные не умели стрелять и разбегались при первом выстреле», — делился он, обсуждая поставку наемников для боев с «Боко Харам».

В другом сообщении Марсалек писал: «Идеально — чтобы угандийцы прилетели с наличкой на частном самолете. Пять, десять, пятнадцать миллионов — все поместится в чемодан».

Оба агента договорились, что комиссию за операцию они разделят с ФСБ России.

Из более чем 80 тысяч сообщений следует: их деятельность охватывала весь мир — от Камеруна до Ливии и Дубая, от алмазных сделок до шантажа диссидентов. Судебные слушания по делу продолжаются.

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