закрыть
9 мая 2025, пятница, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На минских улицах появится новая разметка

3
  • 9.05.2025, 14:29
  • 2,636
На минских улицах появится новая разметка

Что она обозначает.

ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«Новая разметка на улицах столицы», - говорится в сообщении.

В ГАИ уточнили, что синяя прерывистая разметка на дорогах в Минске является нововведением 2025 года. Сказано, что она обозначает зону платной парковки. Говорится, что первыми участками, где нанесли данную разметку в городе, оказались три улицы: Академическая, Платонова, Киселева.

В ведомстве обратили внимание, что синяя разметка появится во всех районах Минска. Сообщается, что ее нанесут на всех участках с платными парковками вдоль проезжей части. В пресс-службе отметили, что водители смогут без лишней путаницы найти разрешенное место для стоянки.

«Обращаем внимание, что существующая разметка (белый пунктир) продолжает действовать пока ведутся работы по обновлению», - уточнили в ГАИ.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза