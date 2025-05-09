На минских улицах появится новая разметка

На минских улицах появится новая разметка3
- 9.05.2025, 14:29
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Что она обозначает.
ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
«Новая разметка на улицах столицы», - говорится в сообщении.
В ГАИ уточнили, что синяя прерывистая разметка на дорогах в Минске является нововведением 2025 года. Сказано, что она обозначает зону платной парковки. Говорится, что первыми участками, где нанесли данную разметку в городе, оказались три улицы: Академическая, Платонова, Киселева.
В ведомстве обратили внимание, что синяя разметка появится во всех районах Минска. Сообщается, что ее нанесут на всех участках с платными парковками вдоль проезжей части. В пресс-службе отметили, что водители смогут без лишней путаницы найти разрешенное место для стоянки.
«Обращаем внимание, что существующая разметка (белый пунктир) продолжает действовать пока ведутся работы по обновлению», - уточнили в ГАИ.