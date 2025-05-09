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Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за визит в Москву 9 мая

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  • 9.05.2025, 14:36
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Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за визит в Москву 9 мая

Оппоненты премьера назвали его поездку «позором».

Представители словацкой оппозиции назвали визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву позором для страны и плевком в лицо ее союзникам в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Фицо стал единственным лидером из государств ЕС, приехавшим на празднование 9 мая в Москву. Словацкая оппозиция заявила, что рассмотрит возможность подать на Фицо в связи с этим уголовную жалобу по подозрению в государственной измене.

«Это позор для Словакии, это предательство наших национальных интересов. Сама поездка в Москву является одним из худших моментов во внешней политике Словакии», – заявил журналистам председатель самой мощной оппозиционной силы «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

Словацкие оппозиционные политики, которые давно критикуют Россию за ее полномасштабное вторжение в Украину, заранее призвали Фицо не ехать в Москву.

Оппозиционная партия SaS и внепарламентские партии «Форум» и ODS, объединенные в инициативу «Правый блок», раскритиковали поездку Фицо.

«Это позор и плевок в лицо нашим иностранным партнерам и союзникам в Европейском Союзе и НАТО. Эти партнеры вынуждены смотреть на нас как на ненадежного партнера, как на ненадежную страну с ее лидером во главе», – заявил лидер SaS и депутат Национального совета Словакии Бранислав Грелинг.

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