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Арина Соболенко стартовала в Риме с уверенной победы над россиянкой

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  • 9.05.2025, 14:45
Арина Соболенко стартовала в Риме с уверенной победы над россиянкой
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка обыграла Анастасию Потапову.

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает демонстрировать высокую форму на грунтовых кортах.

На турнире Internazionali BNL d'Italia, который проходит в Риме, Соболенко уверенно преодолела второй круг, обыграв россиянку Анастасию Потапову (№34 в рейтинге WTA) со счетом 6:2, 6:2.

Встреча, продолжавшаяся всего 1 час 5 минут, прошла под полным контролем белорусской спортсменки.

Примечательно, что за весь матч Арина не допустила ни одной двойной ошибки и ни разу не подала навылет, что свидетельствует о ее предельной концентрации и стабильности в розыгрышах.

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