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Зеленский призвал более 40 стран создать трибунал для наказания России

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  • 9.05.2025, 14:55
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Зеленский призвал более 40 стран создать трибунал для наказания России

Путин начал войну против Украины из-за безнаказанности.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 мая, призвал Европу создать трибунал относительно преступления агрессии, совершенного Россией против Украины. Об этом он сказал в обращении к представителям более 40 кран, которые собрались во Львове в День Европы, пишет New Voice.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины из-за безнаказанности.

«Он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не отвечал за содеянное. Этого больше нельзя допустить. И сегодня просто перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который способен предотвратить будущие войны — через привлечение к ответственности», — сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас все гордятся Европой, которая уважает каждого человека, человеческое достоинство и права. Поэтому страны должны защитить Европу через трибунал против агрессии.

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