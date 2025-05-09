Зеленский призвал более 40 стран создать трибунал для наказания России 3 9.05.2025, 14:55

1,272

Путин начал войну против Украины из-за безнаказанности.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 9 мая, призвал Европу создать трибунал относительно преступления агрессии, совершенного Россией против Украины. Об этом он сказал в обращении к представителям более 40 кран, которые собрались во Львове в День Европы, пишет New Voice.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин начал войну против Украины из-за безнаказанности.

«Он избежал наказания за предыдущие войны, как бандит, который ни разу не отвечал за содеянное. Этого больше нельзя допустить. И сегодня просто перед вами стоит решение. Решение создать механизм, который способен предотвратить будущие войны — через привлечение к ответственности», — сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас все гордятся Европой, которая уважает каждого человека, человеческое достоинство и права. Поэтому страны должны защитить Европу через трибунал против агрессии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com