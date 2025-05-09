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«Шахеды» вернулись бумерангом

  • Телеграм-канал «Воля»
  • 9.05.2025, 15:07
  • 4,120
«Шахеды» вернулись бумерангом

Российские власти почти совершили невероятное.

В столицу России прибыли главы Китая, Бразилии, Сербии, Венесуэлы, Монголии, Мьянмы (поставили РФ до 500 тысяч снарядов в 2023 году), Кубы, Конго, Экваториальной Гвинеи. Одновременно с ними к Москве летели сотни украинских дронов. И полетят еще.

Помимо украинских беспилотников в налетах на Россию приняли участие и ирано-российские «Герани». Вопреки сообщениям z-блогеров, это не дроны, которые были подобраны не взорвавшимися в Украине, а беспилотники-камикадзе, направленные на цели в украинских городах, но, неожиданно для россиян, развернувшиеся в воздухе.

Развороты эти начались еще 5 мая, а к сегодняшнему дню стали уже привычными. Как минимум треть беспилотников, о которых сообщает минобороны РФ — это российские «Герани». ВСУ научились разворачивать эти дроны в воздухе, но «домой» они летят не к месту пуска, а куда придется, благо, велика Россия — не промажут.

Российские военные в курсе, что их иранское чудо-оружие с цветочным названием летит не в ту сторону. Но политическому руководству об этом пока не доложили. Поэтому пуски «Шахедов» по украинским городам продолжались (несмотря на «перемирие»). Поэтому же эти «Шахеды» шокировали расчеты российских «Панцирей», появляясь в Орловской, Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Московской областях.

Знаем, что нас читают в российских верхах. Поразвлекайтесь, товарищи начальники, выясняя, кто в минобороны и недремлющем ФСБ не рассказал вам про технические успехи ВСУ. Чтобы было понятно — сколько «Шахедов» вы запустите по Украине, столько вернется к вам, причем абы куда, примерно в той же логике, в которой вы наносите удары по Украине. Российский пропагандистский тезис про «бомбят сами себя» вернулся бумерангом, причем конкретно, а не фигурально.

Пока расчеты ПВО потеют, определяя свои и чужие цели, в российских аэропортах потеют пассажиры, рейсы которых задержали на неопределенный срок. Выпускать людей из самолетов никто не спешил, так что многие внутрироссийские путешественники провели 7 мая от 2 до 6 часов в салонах заправленных и готовых к вылету самолетов (по которым могло в любой момент прилететь что-нибудь взрывоопасное).

В попытке защитить Москву от налетов средствами радиоэлектронной борьбы, российские власти почти совершили невероятное — добились массовых сбоев в работе мобильной связи и интернета. В результате в Москве и Московской области, а также в регионах Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов не работали (и не работают) сервисы по доставке продуктов, кое-где — такси, не проходят платежи с карт в магазинах, не входящих в крупные торговые сети, на заправках и много где еще.

Вторая линия обороны парада 9 мая — приезд в Москву лидеров других стран. Особенно Си Цзиньпина и Александра Вучича. По словам наших собеседников в администрации президента РФ и в минобороны, публично никто не говорит о роли иностранных лидеров как живого щита Путина, но по факту — это именно так.

Российская пропаганда пытается подать приезд «мировых лидеров» как международную поддержку РФ, но фактически действительно «мировых» лидеров приехало 2,5 — глава КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Лула да Силва и президент Сербии Александр Вучич. Причем, по словам собеседников в АП, Вучич и да Силва приехали для того, чтобы встретиться и пообщаться с Си Цзиньпином, у обеих стран есть масштабные и проблемные (особенно у Сербии) совместные проекты с Китаем. А сам Си хочет выяснить статус путинских обещаний про Арктический проект и Северный морской путь, который российский лидер попытался продать одновременно и Китаю, и США.

В общем, все в лучших традициях СССР и Третьего Рейха — главных ролевых моделей путинской России: «все представители прогрессивного человечества устремились в столицу свободного мира, чтобы почтить память павших героев». Павшие же герои Второй мировой продолжают, спустя 80 лет, лежать в лесах и болотах, откуда благодарные потомки поленились их вытащить.

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