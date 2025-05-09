Ученый сообщил о «катастрофической ситуации» на юге Беларуси 9.05.2025, 15:36

иллюстративное фото

Из-за азиатской бабочки.

Заведующий лабораторией флоры и системы растений Института экспериментальной ботаники НАН Сергей Савчук сообщил о «катастрофической ситуации» на юге Беларуси из-за азиатской бабочки, сообщает телеграм-канал «De facto. Белорусская наука».

На пресс-конференции 7 мая, посвященной борьбе с инвазивными видами растений и животных, Савчук рассказал:

«В южных районах наблюдается катастрофическая ситуация в отношении самшита обыкновенного. Появилась огнёвка самшитовая. Недели две назад мы были в командировке в Малоритском районе: там около железнодорожного вокзала и у частных домов просто уничтожены засохшие посадки самшита».

Самшит — это вечнозеленые кустарники и деревья. Огнёвка самшитовая — мотылёк, который первоначально жил в Японии, Китае и Индии, где численность вредителя регулируется естественными врагами. Но в последние десятилетия он проникает в страны Европы, где ему никто не угрожает.

В Беларуси первый очаг огнёвки самшитовой нашли в 2019-м. Через два года мотылек за несколько дней уничтожил кустарники в центре Бреста, которые пришлось выкорчевать.

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