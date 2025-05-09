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Гиркин предрек России масштабные военные катастрофы

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  • 9.05.2025, 15:44
  • 8,008
Гиркин предрек России масштабные военные катастрофы

«Это уже почти неизбежно».

Евросоюз намерен поставить Украине в текущем году 4 миллиона беспилотников, также активно разворачивается в стране и собственное производство БПЛА. Помимо этого, Украине беспилотники поставляют Китай, Турция и еще многие другие страны, что позволяет ВСУ атаковать территорию России. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), который сейчас отбывает срок в российской тюрьме.

Он выразил мнение, что благодаря большому числу беспилотников, украинцы будут изнурять Россию, а Европа может произвести сколько угодно оружия, сколько угодно электроники, которую будет поставлять против РФ:

«Поэтому то, что до сих пор страна не встала на военные рельсы, и то, что до сих пор даже такой попытки не предпринимается — объективно ведет нас к поражению в войне. К тому, что ударов будет очень много, и со временем эти удары будут приобретать все более и более болезненный характер и будут переходить в масштабные военные катастрофы. К сожалению, это уже почти неизбежно».

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