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Индия и Пакистан: чья армия сильнее?

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  • 9.05.2025, 15:57
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Индия и Пакистан: чья армия сильнее?

Обе страны расширяют свой парк беспилотников.

Пакистан заявил, что его военным удалось сбить 25 индийских беспилотников, атаковавших разные города страны. Атаки беспилотников последовали за авиаударами, которые нанесли индийские военные в Пакистане.

«Это очередной акт военной агрессии со стороны Индии», — заявил официальный представитель пакистанской армии Ахмед Шариф Чаудхри.

Индия, в свою очередь, заявила, что «нейтрализовала» пакистанские дроны и ракеты на подлете к своей территории.

Как соотносятся армии этих двух стран по своей военной мощи?

Дроны

Обе страны расширяют свой парк беспилотников — как за счет импорта дронов, так и за счет развития собственных технологий и производства. Индия лидирует по числу беспилотников. Как сказал Би-би-си военный эксперт Рахул Беди, у армии Индии через два — четыре года будет порядка 5000 дронов.

В 2024 году Индия подписала соглашение с Госдепартаментом США о покупке 31 беспилотника — боевых MQ-9B SkyGuardian и морских SeaGuardian.

Хотя у Пакистана меньше беспилотников, чем у Индии, его военные дроны также обладают разнообразными возможностями, такими как наблюдение, разведка и нанесение точечных ударов.

Ключевым преимуществом пакистанских дронов является накопленный опыт их использования в боевых действиях. Так, пакистанский беспилотник Buraq используется в антитеррористических операциях с 2015 года.

Пакистан, как и Индия, активно импортирует новейшие дроны — в основном из Турции и Китая.

Военные расходы и численность армий

Есть опасения, что две страны снова начнут полномасштабную войну — в последний раз это случилось в 1999 году.

Численность армии Индии составляет 1,4 млн человек, страна, согласно независимому рейтингу Global Firepower Index, занимает четвертое место среди самых мощных в военном отношении государств. У Пакистана армия значительно меньше и насчитывает 654 тысячи военнослужащих.

Расходы Индии на оборону в 2024 году также в девять раз превышали траты Пакистана, следует из доклада Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Что касается сухопутных войск, то у Индии более 4200 танков и 1,5 млн единиц бронетехники. У Пакистана более 2600 танков и менее 18 000 единиц бронетехники.

На вооружении военно-воздушных сил Индии находятся 2229 самолетов, включая 513 истребителей и 130 бомбардировщиков. По данным Global Firepower Index, у Пакистана на 830 самолетов меньше.

В распоряжении ВМС Индии 293 судна, что в два раза больше, чем у Пакистана.

Ракеты и ядерное оружие

Ракетная программа Пакистана несколько отстает от индийской и включает крылатые и баллистические оперативно-тактические ракеты, а также ракеты средней и меньшей дальности.

Индия обладает более широким диапазоном ракет: это и ракеты Prithvi с дальностью от 250 до 600 километров; также ракеты серии Agni с дальностью от 1200 до 8000 километров, а также крылатые ракеты серий Nirbhaya и Brahmos.

Наличие у Индии ракет различной дальности демонстрирует намерение страны сдерживать Китай, с которым у нее тоже есть территориальные споры.

Однако более разнообразный по дальности набор ракет не говорит о том, что Индия сможет легко одержать победу над Пакистаном — не стоит забывать, что обе страны имеют ядерное оружие.

По оценкам SIPRI, у Индии на вооружении 172 ядерные боеголовки, тогда как у Пакистана — 170.

Однако нет достоверной информации о том, сколько из этих ядерных боеголовок находятся в боевой готовности у двух стран.

Пакистан разрабатывает ядерное оружие, чтобы конкурировать с Индией, в то время как Индия сосредоточена на создании ракет большой дальности, которые в том числе могут быть нацелены на Китай.

Последствия потенциального конфликта могут быть катастрофическими, поскольку Китай, сосед Индии и Пакистана, также увеличил свой ядерный арсенал на 22%, доведя количество боеголовок с 410 до 500.

Ставки в этом конфликте чрезвычайно высоки, поэтому международное сообщество призывает обе страны проявлять сдержанность.

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