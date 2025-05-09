Названы четыре продукта, которые прямо влияют на привлекательность лица 5 9.05.2025, 16:05

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Как с помощью питания надолго сохранить здоровье и красоту.

Немецкие специалисты рассказали, как с помощью питания можно надолго сохранить здоровье и сияние кожи лица. Ключ — в регулярном употреблении продуктов, богатых каротиноидами и жирными кислотами омега-3, пишет «Курсор».

Каротиноиды — это природные пигменты, придающие овощам насыщенные цвета: от оранжевого до красного. Они действуют как мощные антиоксиданты и помогают коже защищаться от ультрафиолета, преждевременного старения и воспалений.

Особенно полезны морковь, сладкий перец и томаты. В последних содержится уникальное соединение — ликопин, которое улучшает структуру кожи, выравнивает её тон и делает её более устойчивой к вредному воздействию внешней среды. Учёные утверждают, что ежедневное употребление томатной пасты может оказать более выраженный эффект, чем многие косметические средства.

Чтобы получить максимум пользы, ликопин лучше усваивается после термической обработки, особенно в сочетании с жирами. Добавляйте томатную пасту в рагу, супы, соусы или овощные запеканки.

Для поддержания упругости и эластичности кожи также необходимы омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают воспаления, предотвращают сухость и улучшают общий тонус кожи. Богаты омега-3 жирной рыбой — лосось, скумбрия, сардины, оселедец. Достаточно включать их в рацион два-три раза в неделю.

Кроме того, важно сократить потребление рафинированного сахара и сладостей. Избыточное количество глюкозы способствует гликации — процессу, при котором молекулы сахара повреждают коллаген, делая кожу менее упругой, тусклой и склонной к морщинам.

Также не стоит забывать о гидратации: чистая вода, зелёный чай, отвары трав поддерживают водный баланс кожи и способствуют выведению токсинов.

Итак, чтобы кожа оставалась молодой и свежей — ешьте яркие овощи, жирную рыбу, меньше сахара и больше воды. Простые продукты могут творить чудеса.

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