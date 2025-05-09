Великобритания ввела новый пакет санкций против России
- 9.05.2025, 16:09
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Под ограничения попали нефтетрейдеры и не только.
Сегодня Великобритания объявила новый пакет санкций против России. Среди прочего, под санкции попали несколько директоров нефтетрейдинговой компании Coral Energy Group, которая в настоящее время известна как 2Rivers Group, сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Более широкий пакет санкций затронул около 100 российских нефтяных танкеров, принадлежащих так называемому «теневому флоту». Объявление о санкциях совпало со встречей лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF) — альянса по вопросам безопасности стран Северной Европы, проходящей в Норвегии в пятницу.
В официальном уведомлении британского правительства указано, что Ахмед Керимов, Тахир Гараев, Анар Мадатли, Талат Сафаров и Эттибар Эйюб «получали выгоду от сотрудничества с правительством России или способствовали его поддержке», выполняя функции директоров компании Coral Energy Group.
Coral Energy сменила название на 2Rivers Group после выкупа компании менеджментом в 2024 году, который осуществили Сафаров, Керимов и Мадатли.
Компания Coral Energy была основана Гараевым в 2010 году с офисами в Дубае и Сингапуре.
Британские власти заявили, что Coral Energy «вела деятельность в стратегически важном для правительства России секторе — российской энергетике».
Британия уже ввела санкции против 2Rivers в декабре 2024 года. Тогда компания выразила глубокое разочарование этим решением.