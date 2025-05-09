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«Где вы были раньше?»

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  • 9.05.2025, 16:24
  • 4,448
«Где вы были раньше?»

Белорус показал, как оплатить на кассе, если размагнитилась карта.

Белорус опубликовал в TikTok видео, в котором поделился своим лайфхаком на случай, когда размагнитилась банковская карта и не проходит оплата по ней на кассах. Ему для решения этой проблемы понадобилось только два пальца. Комментаторы стали делиться своими лайфхаками, пишет Telegraf.news.

«Показываю, как решить проблему, если размагнитилась карта. Прикладываю — видите, оплата не проходит, то есть карточка просто не срабатывает. Зажимаем чип двумя пальцами, еще раз прислоняем — и оплата прошла», — рассказал на видео его автор.

«Снизу терминала вставить ее можно на крайняк», — поделился своим методом один комментатор. Его поддержали 67 лайками.

«Это не размагнитилась, а чип сдыхает. У большинства банков замена карты бесплатно», — написал другой. Третий сказал, что он с такой проблемой ни разу не сталкивался: «Ни разу не было такого с 2002 года. Только пленка отслаивалась от карты. Когда еще были карты даже без чипов и бесконтактной оплаты».

А вот для еще одной комментаторши лайфхак оказался актуальным: «Где вы были раньше? А я карту перевыпустила. Спасибо, буду знать теперь».

Кому-то же помогло… потереть карту о голову: «Помню, была такая ситуация: не пробивалась, даже когда вставлял и вводил пин. В итоге потер об голову — и она сработала».

@vladimirdomanov

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