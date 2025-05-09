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Математик и фанат тенниса: пять любопытных фактов о новом Папе Римском

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  • 9.05.2025, 16:34
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Математик и фанат тенниса: пять любопытных фактов о новом Папе Римском

Роберта Прево называли «наименее американским» среди американских кардиналов.

Накануне конклав в Ватикане сообщил, что новым Папой Римским стал Роберт Прево из США. Он принял имя Лев XIV. Office Life выбрал пять любопытных фактов о понтифике.

«НАИМЕНЕЕ АМЕРИКАНСКИЙ» АМЕРИКАНЕЦ

Лев XIV стал первым Папой Римским в истории из Соединенных Штатов Америки. И вторым после умершего недавно Франциска за 1200 лет не из Европы. Любопытно, что его называли «наименее американским» среди американских кардиналов. Дело в том, что, хоть Роберт Прево и родился в Чикаго, большую часть жизни провел в Перу. В том числе более 10 лет он руководил августинской семинарией в городе Трухильо.

У 69-летнего кардинала двойное гражданство — США и Перу. Он свободно говорит на английском, испанском, итальянском, французском и португальском языках, читает по-латыни и по-немецки.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Роберт Фрэнсис Прево имеет степень бакалавра наук по математике престижного Университета Вилланова в Пенсильвании. У него за плечами также степень магистра богословия Католического богословского союза в Чикаго и лиценциат и докторат по каноническому праву Папского колледжа Святого Фомы Аквинского в Риме.

ЧЛЕН ОРДЕНА СВЯТОГО АВГУСТИНА

Лев XIV является членом Ордена святого Августина и более 10 лет занимал должность его генерального настоятеля. К слову, в своей первой речи понтифик процитировал известную фразу святого Августина: «С вами я христианин, а для вас епископ». Суть в том, что все люди в церковной иерархии — от лидеров до рядовых членов — должны идти рядом.

Взгляды нового понтифика считают близкими к видению Франциска об окружающей среде, служении бедным и мигрантам. Он поддерживает идею разрешить разведенным и повторно женатым католикам принимать Святое причастие. Роберт Прево также принимал участие в одной из важнейших реформ понтификата Франциска — включении трех женщин в коллегию, которая голосует за кандидатуры епископов, выдвигаемых на утверждение Папе.

ВСЕГО ГОД НАЗАД СТАЛ КАРДИНАЛОМ

В январе 2023 года Папа Франциск назначил Роберта Прево префектом Дикастерии по делам епископов — это ключевое ведомство, отвечающее за назначение епископов по всему миру.

В сентябре того же года он был возведен в сан кардинала, получил титул кардинала-дьякона церкви Святой Моники в Риме. Но официальное вступление в титул состоялось лишь 28 января 2024 года. И всего через год он занял наивысшую должность в Ватикане.

ФАНАТ ТЕННИСА

Новый Папа не раз называл себя теннисистом-любителем и не скрывает свой интерес к этому виду спорта. Правда, он отмечал, что после отъезда из Перу у него стало меньше времени на тренировки.

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