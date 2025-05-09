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Посольство США в Беларуси отреагировало на помилование 42 политзаключенных

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  • 9.05.2025, 16:42
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Посольство США в Беларуси отреагировало на помилование 42 политзаключенных

И призвало освободить всех узников режима Лукашенко.

7 мая стало известно, что Александр Лукашенко «в преддверии Дня Победы» помиловал 42 человека, осужденных за «преступления экстремистской направленности».

Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины, из них 13 имеют хронические заболевания, один инвалид. У 24 осужденных несовершеннолетние дети, двое — многодетные, 10 человек старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

Посольство США в Беларуси отреагировало на этот шаг.

В заявлении на странице диппредставительства в соцсети X отметили этот шаг как «позитивный» и призвали освободить всех политзаключенных.

8 мая «безоговорочно освободить всех политических заключенных в Беларуси» призвал белорусские власти представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Ануар Эль-Ануни.

«Мы принимаем к сведению объявление о помиловании 42 политических заключенных, включая людей с хроническими заболеваниями и находящихся в уязвимом положении», — написал он в сети Х.

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий.

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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