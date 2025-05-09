Посольство США в Беларуси отреагировало на помилование 42 политзаключенных

Посольство США в Беларуси отреагировало на помилование 42 политзаключенных3
- 9.05.2025, 16:42
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И призвало освободить всех узников режима Лукашенко.
7 мая стало известно, что Александр Лукашенко «в преддверии Дня Победы» помиловал 42 человека, осужденных за «преступления экстремистской направленности».
Среди помилованных 18 женщин и 24 мужчины, из них 13 имеют хронические заболевания, один инвалид. У 24 осужденных несовершеннолетние дети, двое — многодетные, 10 человек старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.
Посольство США в Беларуси отреагировало на этот шаг.
В заявлении на странице диппредставительства в соцсети X отметили этот шаг как «позитивный» и призвали освободить всех политзаключенных.
8 мая «безоговорочно освободить всех политических заключенных в Беларуси» призвал белорусские власти представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Ануар Эль-Ануни.
«Мы принимаем к сведению объявление о помиловании 42 политических заключенных, включая людей с хроническими заболеваниями и находящихся в уязвимом положении», — написал он в сети Х.
Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий.
Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.
We welcome the release of 42 political prisoners in Belarus. We view this as a positive step, and look forward to the day when all 1,200+ political prisoners in the country are free.— U.S. Embassy Minsk (@USEmbBy) May 9, 2025