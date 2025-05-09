Сядет ли Путин за решетку? 1 9.05.2025, 17:05

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Что думают в Европе о трибунале для диктатора.

В День Европы делегации из ряда стран собрались во Львове, чтобы поддержать создание трибунала для РФ за военные преступления против Украины. Европейские министры считают, что российский диктатор Владимир Путин должен ответить за свои преступления против украинцев.

РБК-Украина спросило глав стран МИД о том, что они думают о создании трибунала для Путина и посадят ли диктатора за решетку.

Глава МИД Британии Дэвид Лемми: «После войны россияне должны ответить за свои преступления»

Как отметил министр иностранных дел Великобритании, находясь с визитом во Львове, сейчас именно то время, когда Путин мог бы завершить войну перемирием и начать процесс понесения ответственности за то, что он сделал народу Украины.

«Мы в Британии продолжим поддерживать Украину военной, экономической и гуманитарной помощью насколько это возможно. Мы присоединяемся к нашим европейским друзьям и партнерам в поддержке президента Зеленского и его команды», - заявил Лемми.

По его словам, глава Кремля должен принять предложение перемирия, к которому его призвал президент США Дональд Трамп.

«Путин должен понять, что если он этого не сделает, то, конечно, он столкнется с силой международного сообщества вместе с жестким пакетом санкций. Сегодня мы объявили в Британии очередной пакет санкций, крупнейший в мире пакет санкций против российского теневого флота и против их попыток обходить международные правила и продолжать финансировать их законодательство», - добавил Лемми.

При этом на вопрос считает ли он, что трибунал сможет приговорить Путина к тюремному заключению и лишить его иммунитета, он ответил: «Чрезвычайно важно, чтобы мы выступили против этого чрезвычайного преступления».

«То, что мы видим, это преступление агрессии, так же как международное сообщество делало это в прошлом, мы должны привлечь к ответственности военных преступников, чтобы они ответили за свои поступки. Понятно, что когда эта война закончится, россияне, которые ее начали, должны будут ответить за свои преступления агрессии и преступления против человечества», - считает министр.

Глава МИД Люксембурга: «Политическая воля для создания трибунала есть»

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетель, отвечая на вопрос РБК-Украина сказал, что политическая воля для создания трибунала для Путина есть по состоянию на сейчас.

«Я думаю, что политическая воля есть. Я считаю, что важно также иметь аргументы с украинской стороны, чтобы, когда состоится обсуждение, чтобы Украина имела аргументы, которые она могла бы изложить и сказать: вот то, что мы должны знать, с нашей стороны вот так. Все, в чем мы можем поддержать украинскую сторону, это все важно. Я думаю, что эта работа также продемонстрирует солидарность международного сообщества с Украиной», - сказал он.

Также он прокомментировал вопрос корреспондента издания о том, считает ли он, что создание специального трибунала может каким-то образом повлиять на переговорный процесс.

«Я вижу, что на данный момент Путин никого не слушает. Поэтому, пойман или нет, я увидел, что он был желанным гостем в некоторых странах, которые являются членами (МУС - ред.). Но они не выполняют то, что должны были бы выполнять», - ответил взамен Бетель.

Впрочем, по его мнению, «дело не в том, будет ли давление на Россию или нет». Но, отметил министр, для Украины важно иметь больше военных сил, потому что это то, что поможет украинцам.

«Я надеюсь, что на следующей неделе в Люксембурге мы решим и примем положительное решение касательно тех важных пунктов для Украины», - резюмировал Бетель.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро: «Трибунал позволит бороться с безнаказанностью»

РБК-Украина также поинтересовалось и мнением министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро. На вопрос, считает ли он, что трибунал сможет приговорить Путина к тюремному заключению, он ответил следующее.

«Я уверен, что этот трибунал позволит бороться с безнаказанностью и со всеми военными преступлениями, совершенными во время этой агрессивной войны России против Украины», - считает Барро.

У министра также спросили о сегодняшнем участии одного из европейских лидеров на параде в Москве - премьера Словакии Роберта Фицо. На что он ответил вскользь.

«Европейцы протестовали 10 лет назад на Майдане. Это причина, почему Россия решила начать колониальную войну против Украины, чтобы попытаться подтвердить свое право собственности на страну, которая является независимой с 1991 года. Это причина, почему так много европейских стран представлены сегодня здесь, во Львове, потому что мы не поддерживаем колониальной войны не только в контексте Украины, но и для нас самих», - подытожил он.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас: «Верю, что сможем привлечь к ответственности виновных за начатую против Украины войну»

«Это ненужные смерти и страдания. Мы действительно должны привлечь к ответственности тех людей, которые решили начать эту войну. Поэтому мы начинаем этот специальный трибунал за агрессию. Сегодня у нас для этого есть политическая поддержка. Мы выполнили техническую часть и подготовку, и это очень важно, потому что без справедливости не может быть мира», - заявила она.

Она отметила, что «каждый столь большой кризис» требует дальнейшего развития международного права.

«У нас есть устав ООН, который говорит, что нельзя нападать на другую страну, на ее территориальную целостность, суверенитет и независимость другой страны. Должна быть ответственность. Что, если кто-то нарушит эти правила? Мы должны предотвратить это в будущем. Это не только об Украине, это имеет гораздо более широкое влияние, чтобы не было войн в мире», - добавила Каллас.

Во Львове собрались лидеры ЕС для важного шага по созданию трибунала

Напомним, что сегодня, в День Европы во Львов приехали делегации 35 государств и Совета Европы для подписания документов о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

В феврале Еврокомиссия сообщила, что правоведы ЕС, Внешнеполитической службы ЕС, Совета Европы, Украины и еще 37 стран заложили основы для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Добавим, что, кроме того, сегодня европейские лидеры встретились обсудить ускорение санкций против России и утверждение нового инструмента SAFE. Он позволит Украине участвовать в совместных закупках вооружений.

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