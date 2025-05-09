Алла Пугачева взбесила россиян своим публичным обращением

Алла Пугачева взбесила россиян своим публичным обращением1
- 9.05.2025, 17:16
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Артистка высказалась в День Победы.
Эстрадная певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала войны против Украины, высказалась в День Победы, который сегодня празднуют россияне.
На своей странице в соцсетях Пугачева опубликовала изображение с вечным огнем и оставила подпись к нему.
«Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых», - отметила Примадонна.
Поклонники по-разному восприняли заявление Пугачевой и написали свое мнение в комментариях. Некоторые россияне все же не смогли сдержать агрессии по поводу позиции исполнительницы и начали писать истерические комментарии в соцсетях.