ЕС обойдет вето Венгрии в решениях по Украине

ЕС обойдет вето Венгрии в решениях по Украине1
- 9.05.2025, 17:28
Каллас заинтриговала планами «Б» и «В».
Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии на вступление Украины не будет преодолено. Рассматривается план «Б» и план «В».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время визита во Львов.
«Конечно, мы также рассматриваем план «Б» и план «В». Но сейчас основное внимание уделяется плану «А», который заключается в том, чтобы привлечь всех к сотрудничеству. И если это не сработает, то мы работаем над планом «Б», - сказала Каллас.
В то же время она не стала раскрывать план «Б», поскольку он еще находится на стадии планирования.