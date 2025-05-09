ЕС обойдет вето Венгрии в решениях по Украине 1 9.05.2025, 17:28

Каллас заинтриговала планами «Б» и «В».

Европейский Союз имеет понимание, как действовать, если вето Венгрии на вступление Украины не будет преодолено. Рассматривается план «Б» и план «В».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время визита во Львов.

«Конечно, мы также рассматриваем план «Б» и план «В». Но сейчас основное внимание уделяется плану «А», который заключается в том, чтобы привлечь всех к сотрудничеству. И если это не сработает, то мы работаем над планом «Б», - сказала Каллас.

В то же время она не стала раскрывать план «Б», поскольку он еще находится на стадии планирования.

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