Один из самых известных ресторанов опального олигарха Юрия Чижа выставили на продажу 3 9.05.2025, 17:41

3,314

Цену в очередной раз снизили.

В Минске на торги снова выставили помещение на улице Ленина, где раньше находился ресторан «Золотой гребешок». Цену в очередной раз снизили, пишет «Точка».

У этого объекта незавидная судьба. Точнее, таковой она стала в последние пару лет.

Первый раз кафе выставили на продажу летом 2023-го. Тогда за него просили Br6,7 млн. Правда, желающих приобрести заведение не нашлось.

С тех пор «Золотой гребешок» пытались продать как минимум трижды. Каждый раз цена снижалась, но покупатели на это не клевали.

Почти полгода назад кафе закрыли. Теперь лот обозначен как помещение общественного питания. Его начальная цена – Br4,95 млн.

Кафе с приданым

«Золотой гребешок» – один из самых известных проектов (наряду с «Раковским броваром») бизнес-империи Юрия Чижа в сфере общепита.

Объект выставлен на торги с обременением – он арестован судебным исполнителем.

Интересно, что раньше кафе продавалось вместе с полным комплектом оборудования, а это 350 наименований. Сейчас же в объявлении значится, что мебель не входит в стоимость изолированного помещения.

Площадь помещения – 790,1 «квадрата».

Торги намечены на 27 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com