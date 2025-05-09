Кремль уже проиграл5
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 9.05.2025, 17:50
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Парад 2025 запомнится напуганным Путиным.
В Москве в связи с проведением парада 9 мая глушили интернет и закрывали магазины и общепит в центре столицы.
Информационно Кремль уже проиграл: он испугался и перешёл в режим «осаждённой крепости».
Увереные в себе режимы, у которых действительно «всё под контролем», так не поступают.
Парад 2025 запомнится не визитом Си и Фицо, а испуганным Путиным и отключённым интернетом.
Можно сколько угодно юморить и размахивать красной кнопкой, но какой в этом смысл, если на самом деле ты боишься и при первой угрозе стремишься закрыть всё и вся?
И ведь нет ни малейших сомнений, что накались ситуация ещё сильнее — престарелый Ввождь моментально спрячется в личном бункере и исчезнет с информационных радаров, дожидаясь разрешения ситуации.
Дедушка пусть и старый, но на свою собственную жизнь ему не всё равно.
«Вы в рай, а я, кхе-кхе, ещё поживу и попью кефирчик».
Телеграм-канал «Запретное мнение»