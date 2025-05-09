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Кремль уже проиграл

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 9.05.2025, 17:50
  • 8,210
Кремль уже проиграл

Парад 2025 запомнится напуганным Путиным.

В Москве в связи с проведением парада 9 мая глушили интернет и закрывали магазины и общепит в центре столицы.

Информационно Кремль уже проиграл: он испугался и перешёл в режим «осаждённой крепости».

Увереные в себе режимы, у которых действительно «всё под контролем», так не поступают.

Парад 2025 запомнится не визитом Си и Фицо, а испуганным Путиным и отключённым интернетом.

Можно сколько угодно юморить и размахивать красной кнопкой, но какой в этом смысл, если на самом деле ты боишься и при первой угрозе стремишься закрыть всё и вся?

И ведь нет ни малейших сомнений, что накались ситуация ещё сильнее — престарелый Ввождь моментально спрячется в личном бункере и исчезнет с информационных радаров, дожидаясь разрешения ситуации.

Дедушка пусть и старый, но на свою собственную жизнь ему не всё равно.

«Вы в рай, а я, кхе-кхе, ещё поживу и попью кефирчик».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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