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На выезд из Беларуси в Польшу снова выросли очереди

  • 9.05.2025, 18:19
На выезд из Беларуси в Польшу снова выросли очереди

Время ожидания доходит до трех суток.

На выезде из Беларуси в Польшу снова выросли очереди легковых автомобилей. По данным Погранкомитета, 9 мая по состоянию на 10.00 в электронной очереди в пункте пропуска «Брест» зарегистрировано 1530 машин. Пересечение границы занимает более трех суток, обратило внимание издание MOST.

Сейчас в Польшу въезжают машины, зарегистрированные в очереди еще вечером 5 мая или в ночь на 6-е. Туристы сообщают, что ожидание от времени регистрации до вызова в зону ожидания составило у них трое суток и еще 6−9 часов.

По состоянию на утро 9 мая очередей из автобусов нет ни на выезд, ни на въезд в Беларусь. По сообщениям в чатах, пересечение границы на автобусе из Польши в Беларусь занимает 5−6 часов.

Также практически нет очередей легковых автомобилей на выезд из Польши. 9 мая в 07.26 перед пунктом пропуска «Тересполь» стояло четыре легковых автомобиля.

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