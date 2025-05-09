Папа Лев XIV отслужил первую мессу 9.05.2025, 18:27

Это было его первое публичное богослужение в должности Наступника святого Петра.

В пятницу 9 мая новоизбранный Папа Лев XIV возглавил Святую Мессу в Сикстинской капелле Апостольского дворца в Ватикане, отмечая завершение Конклава. Это было его первое публичное богослужение в должности Наступника святого Петра.

Об этом сообщает Vatican News. В своей проповеди он подчеркнул важность личного свидетельства веры и жертвенного служения на благо всего человечества.

В своей глубокой проповеди он сосредоточился на признании апостола Петра.

«Ты – Христос, Сын Бога живого» (Мт 16,16), которое, по словам Папы, до сих пор определяет суть веры Церкви», – сказал Папа.

Он отметил, что Иисус является не только откровением Отца, но и единственным Спасителем человечества, а Церковь призвана нести его свет даже в самых сложных обстоятельствах настоящего времени.

Папа подчеркнул важность миссии в современном мире, где христианскую веру часто обесценивают или приуменьшают. Он обозначил две распространенные позиции современности относительно Иисуса – равнодушие мира и ограниченное признание со стороны простых людей – призывая вместо этого к полному и живому свидетельству веры.

Обращаясь к своему личному призванию, Папа Лев XIV сказал, что стремится быть верным управителем доверенного ему сокровища веры, «исчезать, чтобы остался Христос», и служить Церкви как городу на холме и ковчегу спасения.

Отдельное внимание Понтифик уделил контрасту между видением Иисуса со стороны «мира» и со стороны верующих. В речи он упомянул пример Кесарии Филипповой – места роскоши, политической власти, но также духовного равнодушия.

Мир, по мнению Папы, либо отвергает Христа, когда его присутствие становится неудобным, либо воспринимает его поверхностно – как нравственного авторитета, но не как Спасителя.

И именно это, по словам Льва XIV, и является наибольшим вызовом современности: фактический атеизм даже среди крещеных.

«Мы призваны свидетельствовать радостную веру в Иисуса Спасителя, особенно там, где насмехаются над верой, презирают или жалеют её», – сказал Папа, призывая Церковь не отступать даже в самых тяжелых обстоятельствах, а оставаться источником надежды, милосердия и истины.

Говоря о своей новой миссии как Епископа Рима и Наступника святого Петра, Лев XIV процитировал святого Игнатия из Антиохии. Он подчеркнул, что власть в Церкви – это прежде всего служение, жертва и умение быть последним, чтобы другие могли познать Христа.

В конце проповеди Папа попросил молитв о благодати верности, смирения и силы служить Христу до конца. Он доверил свое служение Пресвятой Богородице – Матери Церкви, прося её нежного заступничества.

Проповедь Папы Льва XIV уже успела найти отклик в СМИ, религиозных кругах и среди верующих по всему миру. Она задает тон его понтификату, в котором приоритетом, похоже, станет обновление духовной жизни, миссионерства и верности Евангелию в непростом мире.

Высказываясь с глубокой покорностью, он завершил своё слово молитвой о благодати верно выполнить свою миссию под заступничеством Пресвятой Марии, Матери Церкви.

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