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Когда и как он заработает спецтрибунал для РФ

  • 9.05.2025, 18:36
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Когда и как он заработает спецтрибунал для РФ

Ответственности не избежит ни один россиянин

Министры иностранных дел стран ЕС дали «зеленый свет» созданию специального трибунала для расследования преступлений, совершенных Россией, а на следующей неделе его уже могут запустить в Люксембурге.

Ожидается, что после формирования нормативно правовой базы специалисты перейдут к практическим шагам: отбору судей, формированию секретариата, а также внедрению правил, процедур и регламентов деятельности трибунала.

Как рассказал «Телеграфу» политолог Михаил Савва, в инициативе говорится именно о преступлении агрессии — главном, из которого вытекают все другие военные нарушения. На скамье подсудимых окажутся высшие должностные лица Российской Федерации, а также представители других стран, таких как Беларусь или Северная Корея.

- Это принципиально важный трибунал, потому что Международный уголовный суд не имеет полномочий рассматривать преступление агрессии. А здесь ответственность понесут те, кто принимал решение, — в первую очередь президент, министр обороны и министр иностранных дел РФ, — подчеркнул он.

Запуск трибунала, по словам Михаила, зависит от политической воли стран-инициаторов. И такая воля сейчас есть — как у Украины, так и у ее международных партнеров. Политолог уверен, что спецтрибунал начнет работу уже в этом году, хотя сами решения могут появиться позже, поскольку расследования сложны и требуют времени.

Однако даже запуск процесса станет важным сигналом для каждого россиянина. «Ответственность несут и все граждане России, которые не противились войне, не протестовали и не сидят сейчас за решеткой за попытки остановить агрессию», — добавил эксперт.

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