Врач раскрыла секреты полезного шашлыка 2 9.05.2025, 18:42

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Есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Казалось бы, про шашлык уже невозможно сказать что-то новое. Описаны разнообразные варианты маринадов, выбор продуктов для жарки на огне тоже огромен — от различных видов мяса и рыбы до креветок, овощей, грибов. Все это можно легко найти в интернете. Однако есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Уменьшайте соль

«Нежелательно добавлять соль при приготовлении шашлыка, — рассказала «АиФ» врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева. — Согласно принципам здорового питания натрий хлор вообще рекомендуется ограничивать в рационе, так как частое употребление соленых продуктов в большом количестве может приводить к отекам, повышению артериального давления. А учитывая, что жареное мясо часто едят с соленьями, соусами, то перебор по соли почти гарантирован. Кроме того, соль при мариновании приводит к тому, что мясо будет отдавать жидкость, станет более сухим. Поэтому, если уж вы совсем не можете без соли, лучше добавить немного за пять-десять минут до того, как будете выкладывать мясо на огонь».

Чтобы уменьшить количество соли при приготовлении, врач рекомендует использовать в маринаде различные специи, пряные травы, чеснок, гранатовый или лимонный сок, даже мед (для тех, кто любит сладковатый вкус). Тогда вкус мяса получится более интересным, насыщенным, и соль, а возможно, даже и соус, не понадобится. При выборе маринада стоит помнить, что уксус может придавать мясу некоторую жесткость. Альтернативой этому могут стать кефир, другие кисломолочные напитки, которые позволят сделать мясо более мягким и сочным.

Что выбрать на гарнир?

Традиционно к шашлыку подаются свежие огурцы, помидоры, зелень. «Попробуйте разнообразить этот привычный набор другими овощами — нарезать кусочки сельдерея, моркови, сырой тыквы. Помимо витаминов, в овощах, особенно тыкве, много пищевых волокон. Они обеспечат насыщение, а также будут способствовать выведению из организма мочевой кислоты, холестерина, глюкозы. Майонез, масло и сметану к овощам лучше не добавлять, чтобы не увеличивать калорийность», — отмечает врач.

Помидоры, болгарский перец или тыкву можно запечь на огне. От этого они станут еще полезнее. «В томатах, сладком перце содержится ликопин — вещество, которое защищает наши клетки от окисления, перерождения в злокачественные, — продолжает врач. — Ликопин лучше усваивается в присутствии жиров и после термической обработки. Тыква богата каротиноидами — это антиоксиданты, которые тоже лучше усваиваются после запекания и с небольшим количеством жира, например растительного масла».

Запеченный картофель — тоже полезный вид гарнира. При запекании в кожуре в нем сохраняются все минеральные вещества, так как они накапливаются именно в кожице и под ней. «В первую очередь мы любим картофель за то, что в нем много калия. А это вещество необходимо для работы сердечно-сосудистой системы и всех мышц, поддержания нормального сердечного ритма. Калий, в противовес натрию, способствует уменьшению отеков, выведению избыточной жидкости из организма», — уточняет диетолог.

По словам врача, хлеб вместе с шашлыком тоже будет уместен — это источник пищевых волокон. Но выбирать желательно не белый, а черный, ржаной или хлеб из цельнозерновой муки.

Железо из продуктов животного происхождения лучше усваивается в присутствии витамина С, которого много в лимоне. Именно поэтому шашлык перед подачей можно полить лимонным соком. Это придаст готовому блюду насыщенный вкус и позволит использовать меньше соли и соуса.

Десерт и напитки

На десерт после шашлыка подойдут кисло-сладкие фрукты: ананас, киви, гранат. Они будут способствовать расщеплению белка и его перевариванию.

Из напитков отлично подойдут зеленый чай (можно пить охлажденным), несладкие морсы, а также простая вода. Если не хотите, чтобы после употребления мяса появилась тяжесть в животе, лучше не запивать шашлык сразу большим количеством жидкости, а отложить напитки на потом.

Что еще нужно помнить?

«Людям с повышенным уровнем мочевой кислоты, подагрой рекомендуется ограничивать количество красного мяса в рационе. Им полезнее будет шашлык из рыбы, в ней меньше пуриновых оснований, — советует врач. — Тем, кто контролирует массу тела и хочет снизить калорийность блюда, предпочтительнее шашлык из грудки курицы или индейки. Чтобы мясо не было сухим, можно замариновать его в кисломолочном продукте. Не забывайте также про физическую активность. Важно больше двигаться».

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