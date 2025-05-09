В Варшаве активисты устроили акцию к визиту посла РФ к памятнику советским солдатам 2 9.05.2025, 18:59

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Видеофакт.

В Варшаве 9 мая проукраинские активисты устроили акцию к визиту российского посла к памятнику советским солдатам. Об этом «Гордону» сообщили в пресс-службе организации.

Активисты легли на землю с простынями в пятнах крови. «По трупам украинцев – именно так, как это обычно делает [страна-агрессор] Россия, сегодня в Варшаве российский посол возлагал цветы к памятнику советским солдатам», – написала в Instagram лидер организации Наталья Панченко.

На видео слышно, что в адрес пророссийских граждан, которые пришли к памятнику, украинцы и поляки скандировали: «Террористы!»

«Эта акция – не протест против прошлого. Это сопротивление настоящему, в котором у государства-террориста до сих пор есть свои дипломаты в демократической Европе», – сказал польский активист Яцек Вишневский, принимавший участие в акции.

Как сообщили в «Євромайдан-Варшава», российский посол Сергей Андреев приехал в окружении охраны, возложил цветы и быстро уехал. На одном из фото его прикрывают зонтом, хотя дождя в Варшаве не было.

Кроме того, в столице Польши появилась скульптура «Х..ло». Организация «Євромайдан-Варшава» сообщила, что скульптуру в виде двухметрового фаллоса установили неподалеку от памятника советским солдатам.

Скульптуру создал литовский художник Мартинас Гаубас, который работал над ней около двух лет. Ранее эту скульптуру уже демонстрировали в Литве, в Польше она пробудет несколько дней.

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