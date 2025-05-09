Белорусы нашли у реки загадочный камень
- 9.05.2025, 19:12
Они теряются в догадках, что это.
Чего только не обнаружишь в белорусском чистом поле — вплоть до осколков метеорита. Еще одной любопытной находкой поделилась с редакцией «Онлайнера» читательница, приславшая фото загадочного камня.
— Племянник нашел такой камень рядом с деревней Броды Брестской области. Гулял вдоль реки и заметил его возле шлюза. Тяжелый, весит 910 грамм. Интересно, почему в нем такие круглые отверстия. Может ли это быть приспособление для добывания огня?
Некоторые читатели предположили, что на фотографии — кремний. Похожий экземпляр, например, продают в России примерно за 40 рублей. Там его описывают как «черный кремень с раковинами-иноцерамами мелового периода».