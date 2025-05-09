Морской бой: ГУР Украины показало новинки, которыми атакует россиян в Черном море 9.05.2025, 19:20

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Украинские защитники стали первооткрывателями новой тактики ведения современной войны.

В Киеве в кинотеатре «Жовтень» украинские военные разведчики показали фильм о морских дронах, которые они используют против РФ, и ставших первооткрывателями новой тактики ведения современной войны с использованием беспилотников, пишет dialog.ua.

Среди прочего в ленте «Морской бой. Эпоха дронов» показаны два новых типа морских ударных беспилотников. Они имеют ряд конструктивных отличий от разработанных и неоднократно демонстрируемых ранее надводных дронов Magura v5.

В частности, первый имеет обычный лодочный двигатель с лопастями, а не водометный и несет 4 контейнера с воздушными FPV-дронами.

«Эта морская платформа несет от 500 до 3000 килограммов вооружения разного типа – воздушного, надводного и подводного. Система использует новейшие технологии, объединенные искусственным интеллектом», – рассказали в ГУР.

Другой новый дрон оснащен пусковой установкой для 4 БПЛА разных типов. Отмечается, что эта модель неоднократно использовалась для поражения вражеских целей в оккупированном Крыму. Именно с такого дрона в апреле были уничтожены несколько катеров россиян и комплекс ПВО «Тор-М2».

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