Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен поставили свои условия Трампу относительно пошлин

Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен поставили свои условия Трампу относительно пошлин4
- 9.05.2025, 19:30
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ЕС и США могут заключить взаимное соглашение «ноль на ноль».
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен скоро совершит визит в США, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
В то же время такая поездка состоится не раньше, чем будет «конкретный» торговый пакет, о котором можно будет договориться между ЕС и США. Об этом она заявила во время пресс-конференции в Брюсселе, передает Politico (перевод - «Униан»).
- Я думаю, что у меня был хороший разговор с Трампом по телефону и на похоронах Папы Римского. Но для меня важно, что если я пойду в Белый дом, я хочу иметь пакет, который мы сможем обсудить. Поэтому он должен быть конкретным, и я хочу иметь решение, с которым мы оба сможем согласиться, - отметила фон дер Ляйен.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц на той же конференции призвал Дональда Трампа прекратить торговую войну и отменить пошлины.
- Я сказал ему, что, по моему мнению, эскалация этого таможенного спора не является хорошей идеей. Лучшим решением было бы «снижение до нуля» для всего и для всех, - подчеркнул политик.
Известно, что Мерц провел телефонный разговор с президентом США в четверг, а уже сегодня, 9 мая, он посетил Брюссель, чтобы встретиться с руководством ЕС и НАТО.
- По крайней мере в краткосрочной перспективе, я надеюсь, мы сможем сделать шаги по снижению существующих тарифов. А в долгосрочной перспективе также и по торговому соглашению, - подчеркнул Мерц.
По его словам, ЕС и США должны заключить взаимное соглашение «ноль на ноль», которое также Еврокомиссия предложила по промышленным товарам.
«Это контрастирует с узким новым торговым соглашением Трампа с Великобританией, которое сохраняет 10-процентные пошлины на большинство британских товаров, и которое Мерц похвалил в пятницу», - напомнили в Politico.
Кроме того, во время разговора с Трампом Мерц отметил американскому лидеру, что ему придется иметь дело с ЕС, а не с отдельными странами-членами.
«Ближайший торговый партнер для США - это не Германия, Франция или Польша, а Европа и Европейский Союз», - заверил он.