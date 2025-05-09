В Беларуси в ночь на 9 мая установлено 23 рекорда холода

В Беларуси в ночь на 9 мая установлено 23 рекорда холода2
- 9.05.2025, 19:34
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Температура опускалась ниже -5 градусов.
Третий год подряд в Беларуси ночь на 9 мая выдается очень холодной. Как и в прошлом году, температура опустилась ниже 5 градусов мороза, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.
Год назад в Россонах на севере Витебской области воздух охладился до 5,8 градуса ниже нуля, что стало абсолютным антирекордом ночи за весь период инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года).
Минувшей ночью в Лынтупах на западе Витебской области было -5,2. Локальный антирекорд продержался два года (-2,3).
В Минске похолодало до -4,1, переписан антирекорд 1912 года (-3,3). Всего перекрыто 23 локальных минимума.