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В Беларуси в ночь на 9 мая установлено 23 рекорда холода

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  • 9.05.2025, 19:34
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В Беларуси в ночь на 9 мая установлено 23 рекорда холода

Температура опускалась ниже -5 градусов.

Третий год подряд в Беларуси ночь на 9 мая выдается очень холодной. Как и в прошлом году, температура опустилась ниже 5 градусов мороза, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Год назад в Россонах на севере Витебской области воздух охладился до 5,8 градуса ниже нуля, что стало абсолютным антирекордом ночи за весь период инструментальных метеонаблюдений (с 1881 года).

Минувшей ночью в Лынтупах на западе Витебской области было -5,2. Локальный антирекорд продержался два года (-2,3).

В Минске похолодало до -4,1, переписан антирекорд 1912 года (-3,3). Всего перекрыто 23 локальных минимума.

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