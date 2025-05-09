ВСУ выиграли важную битву на Харьковщине

ВСУ выиграли важную битву на Харьковщине3
- 9.05.2025, 19:38
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Битва длилась 5,5 месяцев.
Украинские защитники восстановили позиции возле Липцов Харьковской области, освободив от российских захватчиков лесной массив «Берлин».
Об этом в эфире информационного телемарафона сказал спикер украинской оперативно-тактической группировки «Харьков» Павел Шамшин. По его словам, битву за массив, которая длилась 5,5 месяцев, выиграли бойцы 13 бригады Национальной гвардии «Хартия» и 92 отдельной штурмовой бригады:
- Да, возможно площадь там не слишком большая - 200 гектаров, то есть более 2 кв. км, но некоторые места на фронте не стоит оценивать только квадратными километрами. Возле Липцов есть ряд господствующих высот и с одной из них в ясный день можно увидеть северные окраины Харькова, в частности район Салтовки.
Шамшин сказал, что Липцы и эти высоты были одной из главных целей наступления захватнической армии Российской Федерации, которое началось год назад - 10 мая. За время этой битвы россияне потеряли 1500 солдат и много вооружения и военной техники.
- И вот вчера украинские подразделения освободили лесной массив «Берлин» к северу от Липцов. Это имеет чрезвычайно важное тактическое значение, потому что мы отдалили россиян от их цели, к которой они стремились - захвата поселка Липцы, - отметил спикер ОТУ.
Согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток на фронте, несмотря на объявленное Москвой «перемирие», произошло уже 80 боевых столкновений.
Отмечается, что на Харьковском направлении украинские бойцы отражают две российские атаки в районе Волчанска, боестолкновения до сих пор продолжаются.