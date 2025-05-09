«Си Цзиньпин имел только одну причину приезда к Путину»5
- 9.05.2025, 20:08
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Россия и так все отдает Китаю.
Глава КНР Си Цзиньпин приехал в Москву, чтобы «передать привет» и показать, что имеет влияние на Россию. Китай видит в России выгодного экономического партнера.
Политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов в эфире «24 Канала» объяснил, что Си Цзиньпин приехал в Россию, чтобы показать, что она остается в сфере влияния Пекина. Дональд Трамп пытается отдалить Россию от Китая, но Пекин этому активно противодействует.
- Именно поэтому Си приехал, чтобы продемонстрировать Трампу, что Россия – не его.
Как по мне, главная цель визита именно такая – Си хотел показать свою силу и «передать привет» Трампу. Потому что на самом деле Россия уже и так отдает Китаю все, что тот хочет. В Кремле хорошо понимают, насколько зависимы, и не рискуют перечить «старшему брату» из Пекина, – сказал Несвитайлов.
Он добавил, что сейчас Китай начал откровеннее говорить о войне в Украине. И это неудивительно – Китай получает из нее выгоду. Ему не нужно, чтобы война закончилась.
- Ему выгодно, чтобы Россия еще больше зависела, чтобы на нее давили новыми санкциями. Потому что сам Китай из-за этого почти не страдает. Вторичные санкции больно не бьют – поэтому Пекин спокойно пользуется ситуацией, – объяснил Несвитайлов.
Несвитайлов добавил, что Китай видит, насколько слабо сейчас ведут себя США. Возможно, они не были такими уязвимыми уже десятки лет. И Пекин хочет использовать этот момент. Для этого Си нужна Россия – как источник ресурсов и ядерного оружия.