закрыть
9 мая 2025, пятница, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Египте перевернулся автобус с белорусскими туристами

  • 9.05.2025, 20:46
В Египте перевернулся автобус с белорусскими туристами

Они ехали на экскурсию из Шарм-эль-Шейха в Каир.

Поездка в Египет для Александры и ее молодого человека едва не закончилась трагедией. 7 мая пара отправилась на экскурсию из Шарм-эль-Шейха в Каир.

Обратно они не доехали: туристический автобус, в котором находились граждане Беларуси, России и Казахстана, перевернулся примерно в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха, пишет «Онлайнер».

— Путевку в Египет мы приобретали в белорусском турагентстве. Прилетели на 12 дней. Жили в пятизвездном отеле. Решили с молодым человеком отправиться на однодневную экскурсию в Каир. Ее организовывала местная компания Joyce Tours — ее сотрудники встречали нас на территории Египта, — вспоминает Александра.

Уже на обратном пути в Шарм-эль-Шейх в промежутке между 21:00 и 23:00 произошла авария. Фотографий с места происшествия у туристов не сохранилось — многим было не до телефонов. Автобус, по предварительной информации, попытался избежать лобового столкновения с легковым автомобилем, вылетевшим на встречную полосу. Водитель свернул на обочину, и автобус завалился на левый бок.

По словам Александры, пассажиры легковушки — семья — пострадали сильнее всех: погибли мужчина и ребенок. Женщина и еще один ребенок были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Их пытался реанимировать на месте молодой человек Александры — он по профессии врач.

Среди пассажиров автобуса серьезно пострадали две женщины — с черепно-мозговыми травмами их госпитализировали. Остальные отделались ушибами, ссадинами и шоком.

— Скорая приехала примерно через 15—20 минут. Тех, у кого были не такие серьезные травмы, пересадили в другой автобус, уточнили, кто хочет в больницу, и отвезли в госпиталь в Шарм-эль-Шейхе. Со мной туда поехали еще пять туристов из Казахстана. Мне сделали рентген, КТ, но диагноз не поставили. Знаю только, что у меня ушиб мягких тканей спины, без переломов. Также остались царапины и синяки на руках и ногах. У парня — тоже синяки, он упал на меня во время аварии.

Из-за шока и стресса Александра не сразу обратилась в страховую компанию — к тому же ее рюкзак с полисами остался на месте происшествия. По ее словам, все расходы на обследование и лечение покрыла компания Joyce Tours — та, что продавала экскурсию. Также туристам вернули деньги.

— Мы заплатили $240 за двоих, вернули $200. Попросили подписать расписку о том, что к турфирме я не имею никаких претензий.

Александра уточнила у гида, происходили ли подобные случаи раньше.

— Сказали, что такое уже бывало, но все обходилось легкими травмами. Поэтому и решила написать вам, чтобы другие знали. Потому что такие ДТП периодически случаются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Шпионы» как товар
«Шпионы» как товар Ирина Халип
Разоблачение Великой Отечественной лжи России
Разоблачение Великой Отечественной лжи России Гарри Каспаров
Будущее наступит не по сценарию Путина
Будущее наступит не по сценарию Путина Александр Роднянский
Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза