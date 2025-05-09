В Египте перевернулся автобус с белорусскими туристами 9.05.2025, 20:46

Они ехали на экскурсию из Шарм-эль-Шейха в Каир.

Поездка в Египет для Александры и ее молодого человека едва не закончилась трагедией. 7 мая пара отправилась на экскурсию из Шарм-эль-Шейха в Каир.

Обратно они не доехали: туристический автобус, в котором находились граждане Беларуси, России и Казахстана, перевернулся примерно в 100 километрах от Шарм-эль-Шейха, пишет «Онлайнер».

— Путевку в Египет мы приобретали в белорусском турагентстве. Прилетели на 12 дней. Жили в пятизвездном отеле. Решили с молодым человеком отправиться на однодневную экскурсию в Каир. Ее организовывала местная компания Joyce Tours — ее сотрудники встречали нас на территории Египта, — вспоминает Александра.

Уже на обратном пути в Шарм-эль-Шейх в промежутке между 21:00 и 23:00 произошла авария. Фотографий с места происшествия у туристов не сохранилось — многим было не до телефонов. Автобус, по предварительной информации, попытался избежать лобового столкновения с легковым автомобилем, вылетевшим на встречную полосу. Водитель свернул на обочину, и автобус завалился на левый бок.

По словам Александры, пассажиры легковушки — семья — пострадали сильнее всех: погибли мужчина и ребенок. Женщина и еще один ребенок были доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Их пытался реанимировать на месте молодой человек Александры — он по профессии врач.

Среди пассажиров автобуса серьезно пострадали две женщины — с черепно-мозговыми травмами их госпитализировали. Остальные отделались ушибами, ссадинами и шоком.

— Скорая приехала примерно через 15—20 минут. Тех, у кого были не такие серьезные травмы, пересадили в другой автобус, уточнили, кто хочет в больницу, и отвезли в госпиталь в Шарм-эль-Шейхе. Со мной туда поехали еще пять туристов из Казахстана. Мне сделали рентген, КТ, но диагноз не поставили. Знаю только, что у меня ушиб мягких тканей спины, без переломов. Также остались царапины и синяки на руках и ногах. У парня — тоже синяки, он упал на меня во время аварии.

Из-за шока и стресса Александра не сразу обратилась в страховую компанию — к тому же ее рюкзак с полисами остался на месте происшествия. По ее словам, все расходы на обследование и лечение покрыла компания Joyce Tours — та, что продавала экскурсию. Также туристам вернули деньги.

— Мы заплатили $240 за двоих, вернули $200. Попросили подписать расписку о том, что к турфирме я не имею никаких претензий.

Александра уточнила у гида, происходили ли подобные случаи раньше.

— Сказали, что такое уже бывало, но все обходилось легкими травмами. Поэтому и решила написать вам, чтобы другие знали. Потому что такие ДТП периодически случаются.

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