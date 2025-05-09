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Reuters: США и Европа подготовили для Путина жесткий ультиматум

  • 9.05.2025, 20:52
Reuters: США и Европа подготовили для Путина жесткий ультиматум

Хозяина Кремля хотят поставить перед выбором.

США и европейские союзники почти согласовали финальное предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае отказа Москвы от предложения предусмотрено совместное введение новых санкций. Об этом пишет Reuters (перевод - «Униан») со ссылкой на источник во французской дипломатической институции.

Издание отмечает, что накануне президент США Дональд Трамп повторил призыв к 30-дневному безусловному прекращению огня между Россией и Украиной и предупредил о возможности введения санкций совместно с партнерами, если боевые действия будут продолжаться.

Украина давно согласилась на это предложение, но Россия пытается уклоняться, в частности введя в одностороннем порядке трехдневное прекращение огня с 8 по 10 мая, чтобы отметить 80-ю годовщину поражения гитлеровской Германии. Теперь же Россию поставят перед окончательным выбором.

- Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения. В течение следующих часов или дней может быть объявлено о прекращении огня - либо на 30 дней, либо поэтапное, что сейчас все еще обсуждается, - сказал дипломатический источник на условиях анонимности.

По словам собеседника журналистов, сейчас продолжаются дискуссии о том, следует ли Украине объявить одностороннее перемирие, поставив Кремль перед фактом, или все же стоит дать России немного времени, чтобы отреагировать на само предложение. Но в любом случае, если Россия откажется, против нее будут применены новые санкции США и ЕС.

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