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Белорусам на заметку: куда поехать из Варшавы на велосипеде

  • 9.05.2025, 20:59
Белорусам на заметку: куда поехать из Варшавы на велосипеде

Белорусский велосипедист исколесил польскую столицу вдоль и поперек и поделился опытом.

Евгений (имя изменено) — велосипедист со стажем. Кататься начинал в Беларуси, а год назад переехал в Варшаву, присоединился к городскому велокомьюнити и с тех пор исколесил город вдоль и поперек.

Он рассказал MOST, чем польская столица удобна для велосипедистов, как в Варшаве пересаживаются на велосипеды и куда стоит съездить любителям велопрогулок.

Потратил на велосипед 2,5 тыс. евро

«Углубляться в велосипедную культуру» Евгений начал пять лет назад. Тогда же купил первый дорогой велосипед — за 2,5 тыс. евро.

— Теперь у меня дома три велосипеда. Все спрашивают зачем. Честно говоря, сам не знаю. Как будто под разное настроение — разные велосипеды. Езда помогает мне психологически разгрузиться и проветрить голову, когда грустно. Ты выезжаешь, думаешь, наслаждаешься природой — получается такой многофункциональный спорт, — объясняет белoрус.

Специальный светофорчик для велосипедистов

Кататься Евгений начинал еще в Беларуси. Качество дорог и отношение к велосипедистам молодого человека тогда удивляли: не везде прокладывали велодорожки, а на тех, что были, асфальт нередко был поврежден. Да и их часто занимали пешеходы.

В Польшу Евгений переехал год назад — и почувствовал разницу.

— Для меня было в новинку, что здесь много велодорожек и что здесь допускается ехать вместе с машинами [по автомобильной дороге], если велодорожка повреждена. В Польше велокультура очень развита. Например, в Познани я видел перекресток — там в центре установили специальный светофорчик для велосипедистов.

По городу расставлены станции с инструментами

По наблюдениям Евгения, в Польше пешеходы крайне редко выходят на велодорожки, а если это и случается, извиняются и освобождают путь.

Отмечает беларус и развитую велосипедную инфраструктуру. Например, по Варшаве расставлены специальные станции с инструментами, чтобы велосипедист мог подкрутить детали.

— Недавно обратил внимание, что в центре Варшавы велодорожка была сделана из тротуарной плитки. Весной плитку убрали и закатали там гладкий асфальт — для меня было шоком, что они подготовились к велосипедному сезону. В моем родном городе несколько лет обычную дорогу не могли сделать, а здесь дорожку для велосипедистов поменяли.

Стимулируют пересаживаться на велосипед и предложения велошерингов: первые 20 минут поездки — бесплатные.

Главное правило — лампочки и шлемы

Почти сразу после переезда в Варшаву Евгений присоединился к комьюнити kontra 022 — это неформальный проект, который объединил любителей и профессиональных велосипедистов. Как правило, в неделю проводится несколько заездов, от простых — для любителей, до сложных — для профессионалов и экстремалов. Евгений катается два раза в неделю.

— Например, во вторник мы устраиваем chill ride (спокойный заезд. — Пер. MOST) — участвуют все желающие, а движемся мы очень слабеньким темпом. Главное правило — лампочки и шлемы. А по четвергам проходит более серьезный заезд — разгоняемся до 40 километров в час.

Евгений рассказывает, что в теплое время года в заездах участвует около 50 человек. Приезжают велосипедисты разных возрастов — от школьников до участников старше 40. Это и поляки, и иностранцы, в том числе беларусы и украинцы. А недавно Евгений познакомился с парнем из Саудовской Аравии — теперь они участвуют в заездах вместе.

Участники собираются, как правило, в центре города и оттуда едут к кольцевой. Заезд длится около двух часов. После велосипедисты отправляются в парк, устраивают небольшой пикник и общаются.

— Это способ и социализации, и продвижения велокультуры.

Куда съездить велосипедисту из Варшавы

За год Евгений объездил Варшаву и ее окрестности. Признается, что город ему уже слегка надоел.

— Советую съездить до озера Зегже (Jezioro Zegrzyńskie). Частично дорожка идет по гравию, но когда начинается асфальт — очень классно, потому что едешь вдоль канала. Дорога туда и обратно составит около 50 километров.

Еще один маршрут, который Евгений советует любителям велосипедов — дорога от Варшавы до городка Гура-Кальвария. Беларус отмечает, что этот путь подойдет тем, кто любит ездить по шоссе.

— Это дорога вдоль Вислы — велосипедистов там катается очень много. В конечном итоге все приезжают в велосипедную кофейню в Гура-Кальварии, где можно поесть, пофотографироваться и отдохнуть.

Обладателям горных велосипедов Евгений предлагает съездить в Кампиноский национальный парк.

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