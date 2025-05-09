Зеленский ввел санкции против более 70 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая

Зеленский ввел санкции против более 70 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая2
- 9.05.2025, 21:11
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Под санкции попали и 58 физических лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.
Об этом говорится о соответствующем указе главы государства.
Под санкции попали 58 физических лиц, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также по три компании из Ирана и Узбекистана и одна - из Китая (Гонконг).
В частности, под санкции попали:
- Грант Акопов, руководитель группы крупных производств, инжиниринговых и консалтинговых структур, в частности, по техническому перевооружению машиностроительных предприятий РФ и СНГ;
- Петр Ващенко, гендиректор инженерного центра "Униматик", одного из крупнейших в РФ производителей и поставщиков металлообрабатывающих станков, инструментов;
- Евгений Дудуев, глава предприятия "Волга станки";
- Владислав Ивочкин, руководитель компании "ИПК "Финвал", которая перепродает вертаты "Вологодскому оптико-механическому заводу" для производства прицелов "Сосна-У" для танков "Прорыв".
Также санкции коснулись:
- Арзамасского опытно-конструкторского бюро "Импульс", работающего на российский ОПК;
- производственного объединения "Форт";
- научно-исследовательского института технических систем "Синвент";
- особого конструкторско-технологического бюро "Омега";
- Самарского металлургического завода;
- Всероссийского института легких сплавов.