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Зеленский ввел санкции против более 70 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая

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  • 9.05.2025, 21:11
  • 1,282
Зеленский ввел санкции против более 70 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая

Под санкции попали и 58 физических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.

Об этом говорится о соответствующем указе главы государства.

Под санкции попали 58 физических лиц, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также по три компании из Ирана и Узбекистана и одна - из Китая (Гонконг).

В частности, под санкции попали:

- Грант Акопов, руководитель группы крупных производств, инжиниринговых и консалтинговых структур, в частности, по техническому перевооружению машиностроительных предприятий РФ и СНГ;

- Петр Ващенко, гендиректор инженерного центра "Униматик", одного из крупнейших в РФ производителей и поставщиков металлообрабатывающих станков, инструментов;

- Евгений Дудуев, глава предприятия "Волга станки";

- Владислав Ивочкин, руководитель компании "ИПК "Финвал", которая перепродает вертаты "Вологодскому оптико-механическому заводу" для производства прицелов "Сосна-У" для танков "Прорыв".

Также санкции коснулись:

- Арзамасского опытно-конструкторского бюро "Импульс", работающего на российский ОПК;

- производственного объединения "Форт";

- научно-исследовательского института технических систем "Синвент";

- особого конструкторско-технологического бюро "Омега";

- Самарского металлургического завода;

- Всероссийского института легких сплавов.

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