«Где бульба, Жодино?»

Белорусы спорят о цене на картофель и продбезопасности.

В Жодино разгорелась настоящая «картофельная дискуссия». Один из местных жителей спросил в соцсети, где найти белорусскую картошку по 1,5 рубля за килограмм и спровоцировал шквал комментариев: воспоминания о неурожае, обвинения в адрес торговцев, научных институтов и даже... навоза. Почему цена на привычный продукт выросла до уровня парниковых огурцов? И кто действительно остался без бульбы?

— В каком магазине города можно найти картошку по цене до 1,5 рубля? — с этого вопроса началась дискуссия в местном жодинском чате. Автор сообщения отметил, что в магазинах цена уже подбирается к 5 рублям, а в фермерских точках — 3,20 и выше. Учитывая отходы при чистке, картошка становится почти деликатесом. И это в стране, где бульба — символ.

Комментарии посыпались, как из мешка. Одни винят засуху и плохой урожай прошлого года, другие — неэффективную логистику, третьи — экспорт в Россию, а четвертые — политику ценового регулирования и отказ от поддержки производителей.

Пока одни спрашивают, «куда увезли бульбу», другие убеждены: вся проблема — в нарушенном балансе между себестоимостью и ожиданиями потребителей.

Обсуждение быстро вышло за рамки простого бытового вопроса и превратилось в философский спор о продовольственной безопасности, реальности сельского труда и доверии — к магазинам, бабушкам на рынке и фермерам с нитратами.

И все-таки относительно недорогая картошка в Жодино продается. Участница чата показала фотографию полки в одном из магазинов города, где картошка стоила 1 рубль 49 копеек. Правда, эту партию разобрали буквально за пару дней.

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