В Белом доме рассказали, как прошел разговор Трампа с Зеленским 1 9.05.2025, 21:37

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Вчера два лидера поговорили по телефону.

В ходе вчерашнего телефонного разговора между президентами Украины и США обсуждалась сделка о полезных ископаемых и предложение о 30-дневном перемирии. Дональд Трамп остался доволен этим разговором, заявила на брифинге спикер Белого Дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Владимир Зеленский позвонил Трампу, чтобы сообщить, что украинский парламент ратифицировал ресурсную сделку.

- Я говорила с президентом об этом звонке, он сказал, что это был очень хороший и продуктивный разговор. И, конечно, сделка по критическим минералам – это здорово для Украины, но также, конечно, и для США и наших налогоплательщиков. Так что это был хороший разговор, – заявила пресс-секретарь.

Поскольку Левитт упомянула, что Трамп и Зеленский обсуждали предложение о 30-дневном прекращении огня, один из журналистов поинтересовался, есть ли уже реакция Путина на эту инициативу.

- Насколько мне известно, нет, но, конечно, если будет реакция и обновления, я уверена, что вы вы услышите об этом непосредственно от президента, – сказала она.

На вопрос о возможной встрече Трампа с Путиным на следующей неделе, Левитт сослалась на более ранний ответ самого президента США – «этого не произойдет».

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